Μια πολιτική που έπιασε τόπο, αλλά πρέπει να την εξηγείς συνέχεια

Ακούγοντας την Παρασκευή, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, και με αφορμή τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, να μιλά για τη φορολογική μεταρρύθμιση που πρόσφατα ανακοίνωσε, δεν σας κρύβω ότι ειλικρινά αναρωτήθηκα.

Πρέπει να το αναλύσει πάλι αυτό; Κι όμως.

Από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται να εξηγήσει, ακόμα μία φορά, τι σημαίνει για τον μέσο Έλληνα φορολογούμενο (που λέγαμε και παλιά) η αλλαγή στο τρόπο που θα φορολογηθούμε από το 2026 και ποιο ακριβώς θα είναι το όφελος για το καθένα μας.

