Flyover: «Έρχεται» η καθαίρεση της γέφυρας Πανοράματος -Τι αλλάζει στην κυκλοφορία των οχημάτων

Μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο, υπολογίζεται ότι θα έχει κατασκευαστεί η νέα γέφυρα Πανοράματος, στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για το Flyover.Ήδη μάλιστα, ενόψει της καθαίρεσης της υφιστάμενης γέφυρας, που εκτιμάται ότι θα γίνει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, ισχύουν τροποποιήσεις στην κυκλοφορία. Οι τροποποιήσεις αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες των Μακεδονικών Νέων, γίνονται προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες, οι οποίες θα μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των οχημάτων όταν θα περάσουμε στο στάδιο της κατεδάφισης, ώστε να μην μπλοκάρει η περιοχή.

