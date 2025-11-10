Δ. Τσιόδρας: Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων στο επίκεντρο της δράσης της ΕΕ τα επόμενα πέντε χρόνια

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η υπ’ αριθμόν ένα αιτία θανάτου στην Ευρώπη, προκαλώντας καθημερινά χιλιάδες απώλειες και επηρεάζοντας βαθιά την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών. Με φόντο αυτά τα ανησυχητικά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει την καρδιαγγειακή υγεία στο επίκεντρο της δράσης της για την επόμενη πενταετία, αναλαμβάνοντας μια συνολική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών.

Για τις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα αυτό, τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων στη διάγνωση, αλλά και τις εθνικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας -όπως το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»- που ήδη αποδίδουν απτά αποτελέσματα, μιλά στο Liberal.gr ο Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ.

Συνέντευξη στη Σοφία Κωστάρα

Γιατί τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι στις προτεραιότητες της ΕΕ για την παρούσα πενταετία;

Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι πράγματι από τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: 60 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ ενώ κάθε μέρα 5.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων. O συνολικός αριθμός δε των θανάτων από τις συγκεκριμένες παθήσεις ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια κάθε χρόνο.

Γνωρίζουμε επίσης, ότι οι παθήσεις αυτές έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη ζωή των ασθενών όπως και ότι περισσότερα από 1 εκατομμύριο θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια τα επόμενα 10 χρόνια μπορούν να αποφευχθούν μέσω έγκαιρων παρεμβάσεων. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα αυτά καθιστούν αναγκαία την αντιμετώπιση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τί κάνει η ΕΕ σε αυτόν τον τομέα;

H Κομισιόν έχει ήδη ανακοινώσει ότι μέχρι τα μέχρι τα τέλη του έτους θα παρουσιάσει ένα Σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Καρδιαγγειακή Υγεία με στόχο τη βελτίωση της πρωτογενούς

και δευτερογενούς πρόληψης, την προώθηση του συστηματικού ελέγχου, την ενίσχυση της έρευνας και την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων κινδύνου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και η μείωση της πρόωρης θνησιμότητας θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης μας. Το ίδιο ισχύει και για την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Το Σχέδιο αυτό αποτελεί συνέχεια πρωτοβουλιών, όπως καταγράφονται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών του περασμένου Δεκεμβρίου ενώ προχωράει η χρηματοδότηση 142 έργων για την υλοποίηση της Κοινής Δράσης για τις Καρδιαγγειακές Παθήσεις και τον Διαβήτη, ύψους 53 εκατομμυρίων. Και αυτή είναι μόνο μια από τις σημαντικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα EU4Health και το Horizon Europe.

Επίσης, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας ανοίγει νέους δρόμους για τη βελτίωση της διάγνωσης, της πρόληψης και της θεραπείας των παθήσεων αυτών. Η θέσπιση δε μόνιμης Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία στο Ευρωκοινοβούλιο μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τέτοιες προκλήσεις.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν θεμέλια για μια ισχυρή και ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως για μια Ένωση που βελτιώνει την αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών και που βλέπει τις συνθήκες ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους να βελτιώνονται.

Τί δράσεις αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο;

Η δημόσια υγεία είναι κυρίως εθνική αρμοδιότητα και κατά συνέπεια, όλες οι προαναφερθείσες δράσεις εξειδικεύονται σε εθνικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα έχουμε τα προγράμματα «Προλαμβάνω» και συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Καρδιαγγειακού κινδύνου, το οποίο υλοποιεί η ελληνική Κυβέρνηση με απτά αποτελέσματα στη ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση Δημόσιας Υγείας των τελευταίων 40 ετών στη χώρα μας αφού, μέχρι τώρα, περισσότεροι από 4 εκατ. πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν τις εξετάσεις τους. Σε αυτό τον αριθμό υπολογίζονται πάνω από 1,8 εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν δωρεάν τις αιματολογικές εξετάσεις τους, ενώ περισσότερα από 30.000 άτομα παραπέμφθηκαν στο δεύτερο στάδιο ελέγχου για στεφανιαία νόσο και 7.127 παραπέμφθηκαν για έλεγχο ισχαιμίας.

Η Ελλάδα, λοιπόν, δείχνει τον δρόμο για την κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει το πανευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καρδιαγγειακή Υγεία, συμβάλλοντας παράλληλα, σε

σημαντική αλλαγή κουλτούρας ως προς την αντιμετώπιση τέτοιων παθήσεων. Γνωρίζουμε, τέλος, ότι οι πολίτες της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με ανισότητες όσον αφορά την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές θεραπείες.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, γίνονται συστηματικές προσπάθειες από την πρόληψη και τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία με μέτρα όπως οι κινητές μονάδες που κάνουν επιτόπιες εξετάσεις, ως έμπρακτα μέτρα για τη μείωση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν απομονωμένες περιοχές και νησιά της χώρας μας.

* Ο Δημήτρης Τσιόδρας είναι ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ