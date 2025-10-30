Η δύναμη να επιλέγεις: Γιατί κάθε απόφαση σε φέρνει πιο κοντά στη ζωή που θέλεις

Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη αποφάσεις. Από το τι θα φορέσουμε το πρωί, μέχρι το πώς θα φροντίσουμε τον εαυτό μας, κάθε επιλογή καθορίζει τη ζωή μας και συχνά τη διάθεσή μας. Η δυνατότητα να επιλέγουμε είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια πρακτική ελευθερία, καθώς είναι ένας τρόπος να νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο, ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε τη ζωή μας όπως τη θέλουμε.

Το ίδιο ισχύει και όταν πρόκειται για την υγεία μας. Εκεί, η αίσθηση ότι μπορούμε να αποφασίσουμε ποιον γιατρό εμπιστευόμαστε και σε ποιο νοσοκομείο θέλουμε να νοσηλευτούμε είναι καθοριστική. Αυτή τη δύναμη της επιλογής φέρνει το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH, σχεδιασμένο για όσους θέλουν να αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό με σιγουριά, ευελιξία και διαφάνεια.

Με το My Health F1rst, γνωρίζεις από την αρχή πώς λειτουργεί και τι μπορείς να περιμένεις:

Αν επιλέξεις ένα συμβεβλημένο νοσοκομείο , τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) είναι η συμμετοχή σου, και στη συνέχεια η Eurolife FFH αναλαμβάνει τα υπόλοιπα έξοδα νοσηλείας.

, τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) είναι η συμμετοχή σου, και στη συνέχεια η αναλαμβάνει τα υπόλοιπα έξοδα νοσηλείας. Αν επιλέξεις μη συμβεβλημένο νοσοκομείο , λαμβάνεις εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής. Θα πάρεις δηλαδή, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου (€750 ή €1.500 ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει), ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτείς. Το ποσό αυτό το γνωρίζεις εκ των προτέρων, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου.

Η εφάπαξ προκαθορισμένη οικονομική παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, μόλις προσκομίσεις στην εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με τη νοσηλεία.

, λαμβάνεις εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής. Θα πάρεις δηλαδή, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου (€750 ή €1.500 ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει), ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτείς. Το ποσό αυτό το γνωρίζεις εκ των προτέρων, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου. Η εφάπαξ προκαθορισμένη οικονομική παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, μόλις προσκομίσεις στην εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με τη νοσηλεία. Σε δημόσιο νοσοκομείο, η κάλυψη φτάνει το 100% των εξόδων (σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος), ενώ εάν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα, τότε μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€. Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου, η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€, όσο και το 100% των δαπανών.

Shutterstock

Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει επίδομα μητρότητας (κάλυψη για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη). Κάλυψη για δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας, επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας και μέγιστο όριο ευθύνης 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

Και όλα αυτά, με μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης* που σου δίνει τη δύναμη να διαλέγεις, πάντα με τη σιγουριά ότι έχεις τον έλεγχο των επιλογών σου.

Η υγεία είναι προσωπική υπόθεση. Και κάθε φορά που μπορείς να πεις «εγώ αποφασίζω», νιώθεις πιο δυνατός.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.