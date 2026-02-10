Τα εταιρικά αποτελέσματα φέρνουν μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Νευρικότητα παρατηρείται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τρίτη, με την προσοχή των επενδυτών να είναι εστιασμένη στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων των μεγάλων επιχειρήσεων.

Αρνητικό πρωταγωνιστή για τη δεύτερη μέρα της εβδομάδας αποτελεί η BP. Ο βρετανικός ενεργειακός «κολοσσός» ανακοίνωσε 7,49 δισ. δολαρίων για τη συνολική χρήση του 2025, έναντι κερδών 7,58 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG. Παράλληλα, ανακοίνωσε την αναστολή του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, ύψους 750 εκατ. δολαρίων που είχε εξαγγείλει τον Νοέμβριο. Η μετοχή της BP στη βρετανική αγορά υποχωρούσε άνω του 3,5%.

Αντίθετα, η μετοχή της AstraZeneca εμφάνιζε κέρδη άνω του 1% αφού ανακοίνωσε αύξηση των δομικών κερδών της κατά 11% για το 2025.

Στη Γαλλία, η μετοχή της Kering κέρδιζε άνω του 10% αφού ο γαλλικός οίκος πολυτελών προϊόντων ανακοίνωνε πωλήσεις και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το 2025.

Εξάλλου και στα των κεντρικών τραπεζών, οι αγορές αναμένουν και τα οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν από τις ΗΠΑ κατά την τρέχουσα εβδομάδα, για να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το πως αυτά θα επηρεάσουν σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο την επιτοκιακή πολιτική της Fed.

Την Τρίτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις λιανικές πωλήσεις του Δεκεμβρίου, την Τετάρτη τα στοιχεία για την πορεία της αγοράς εργασίας κατά τον Ιανουάριο και την Παρασκευή το «καλεντάρι» ολοκληρώνεται με τα δεδομένα για τον πληθωρισμό.

Η εικόνα στα ταμπλό