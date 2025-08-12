«Πάσα» ανόδου στις ευρωαγορές από τους δασμούς - Το ενδιαφέρον σε πληθωρισμό και Αλάσκα 

Θετικά πρόσημα εμφανίζουν για την Τρίτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, «ακολουθώντας» το αισιόδοξο κλίμα στις διεθνείς αγορές μετά από τη συμφωνία των ΗΠΑ και της Κίνας για τους δασμούς.

Υπενθυμίζεται πως η παράταση της αναστολής των δασμών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για 90 ακόμη ημέρες ενίσχυσε επίσης την αισιοδοξία των επενδυτών, καθώς απέτρεψε την επιβολή τριψήφιων δασμών στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Μένοντας στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι ευρωαγορές αναμένουν τα όσα θα συμφωνηθούν και όσα δεν θα συμφωνηθούν κατά την κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία μαίνεται εδώ και 3,5 χρόνια, οι επενδυτές αναμένουν να δουν το εάν θα υπάρξουν σημάδια αποκλιμάκωσης της σύρραξης στην ανατολική Ευρώπη και γενικότερα πως οι επαφές Τραμπ και Πούτιν θα επηρεάσουν το γεωπολιτικό σκηνικό της Γηραιάς Ηπείρου.

Υπενθυμίζεται πως οι ηγέτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέμειναν σήμερα στην ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί «να αποφασίσουν για το μέλλον τους»,

«Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν σ' ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία. «Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», προστίθεται στη δήλωση.

Παράλληλα, στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού κατά τον Ιούλιο που θα ανακοινωθούν το μεσημέρι της Τρίτης αναμένεται να δώσουν στις αγορές μια καλύτερη εικόνα για το ποιες πρόκειται να είναι οι κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) από το φθινόπωρο και μετά.

Σε περίπτωση που οι πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν μεγαλύτερες των εκτιμήσεων, θα ενταθούν οι πιέσεις στην Fed για ταχύτερη χαλάρωση στη νομισματική πολιτική εντός του 2025.

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κέρδιζε 0,35% στις 548 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 ανέβαινε 0,26% στις 5.346 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ισχυροποιούνταν 0,30% στις 9.153 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX έγραφε κέρδη 0,13% στις 24.103 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωνε άνοδο 0,53% στις 7.739 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, o FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχυόταν 0,49% στις 41.784 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη ισχυροποιούνταν 0,55% στις 14.926 μονάδες.