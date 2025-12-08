Το μήνυμα της κυβέρνησης στους αγρότες και το πλαίσιο διαλόγου

Το δικό της πλαίσιο απέναντι στα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων βάζει η κυβέρνηση, την ώρα, που οι αγροτικές κινητοποιήσεις φαίνεται να εισέρχονται σε μια κρίσιμη καμπή, με την κλιμάκωση των μπλόκων και τον αποκλεισμό κρίσιμων πεδίων, όπως τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα τελωνεία και οι παρακαμπτήριες οδοί, να δίνουν τον τόνο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε για τρίτη φορά πρόσκληση διαλόγου, θέτοντας, ωστόσο, και τις «κόκκινες γραμμές», που επιβάλουν όχι μόνο τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, αλλά, κυρίως, οι ευρωπαϊκές επιταγές, σε μια έμμεση, ξεκάθαρη, ωστόσο, απάντηση στις επικρίσεις ή υποδείξεις, που δέχεται η κυβέρνηση.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού συμπυκνώνεται στη φράση «η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή», με την υποσημείωση, όμως, ότι «καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς», όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τον κίνδυνο του κοινωνικού αυτοματισμού και λέγοντας ότι «ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα».

Η κυβέρνηση θέτει ουσιαστικά τρία ζητήματα. Πρώτον, τον περιορισμό των κινητοποιήσεων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών, δεύτερον, την συγκεκριμένη εκπροσώπηση αγροτών και κτηνοτρόφων, ώστε να υπάρχει σαφής και «εξουσιοδοτημένος» συνομιλητής και τρίτον, την διατύπωση συγκεκριμένων αιτημάτων από τον αγροτικό κόσμο, έτσι ώστε να υπάρξει συζήτηση για τις δυνατότητες επίλυσής τους.

Αναγνωρίζοντας ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την απαρχή της έντασης των προβλημάτων, που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλαγές που προωθούνται είναι η αιτία καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδοτήσεων, ο πρωθυπουργός επιμένει ότι η αλλαγή αυτή, «επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως», όπως είπε, «είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας».

Ο κ. Μητσοτάκης για μια ακόμη φορά εξέφρασε την κατανόησή του, επαναλαμβάνοντας ότι οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Δεκεμβρίου, μιλώντας για δικαιολογημένα αιτήματα των αγροτών. «Η πόρτα και η δική μου αλλά και του Υπουργείου και του Αντιπροέδρου είναι πάντα ανοιχτή. Θα ήταν καλό αυτός ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς» τόνισε, απευθυνόμενος ουσιαστικά στους αγρότες, ο κ. Μητσοτάκης κι έθεσε το πλαίσιο ενός καλόπιστου διαλόγου. «Τι ζητάμε; Να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε και επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα.

Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια, η οποία δεν εξυπηρετεί και την προσπάθειά μας να καθίσουμε μαζί να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα» είπε χαρακτηριστικά.

Δίνοντας, ωστόσο, το στίγμα και των λύσεων, που μπορεί να υπάρξουν, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη «να δούμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε» και με σαφείς αιχμές για «συνταγές» που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν, σημείωσε ότι «δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο. Άρα, οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση».

Κρίσιμος παράγοντας για την κυβέρνηση είναι οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων στις υπόλοιπες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. «Αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, ειδικά τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να γίνει με καλή διάθεση», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ζητώντας κλίμα συνεννόησης και όχι «τυφλές» διαμαρτυρίες.

Η κυβέρνηση κάνει σαφές ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πρακτική του «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, επιμένοντας ότι φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους αγρότες, περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ. «Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα της Κυβέρνησης και αυτό θα γίνει στο τέλος του χρόνου που θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές» τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι «οι παράνομοι, αυτοί οι οποίοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές, οι μπαταχτσήδες, δεν θα πάρουν λεφτά ή θα πάρουν λιγότερα λεφτά, αυτά δηλαδή που δικαιούνται, όσο και αν αντιστέκονται».

Από το κυβερνητικό επιτελείο υπενθυμίζουν ότι ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, υπήρξαν παρεμβάσεις, όπως το φθηνότερο ρεύμα, η μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα και στις ζωοτροφές, τα προγράμματα στήριξης των αγροτών και τα προγράμματα για γεωτρήσεις, θέλοντας να δώσει έμφαση σε ζητήματα που επιλύθηκαν με διάλογο, αλλά και στην πρόθεσή της να στηρίξει περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα.

Από την κυβέρνηση στέλνουν, όμως και το μήνυμα, ότι καθήκον της Πολιτείας είναι να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές και λειτουργίες του κράτους και να διασφαλίσει «τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία των πολιτών», όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος παρέπεμψε εκ νέου στα επιχειρησιακά σχέδια της αστυνομίας.