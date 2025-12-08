Επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά: Αγρότες επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, βανδάλισαν περιπολικό (vid)

Επεισόδια βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ηράκλειο και Χανιά, καθώς οι αγρότες στον πρώτο νομό επιχειρούν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης», ενώ στο δεύτερο αναποδογύρισαν όχημα της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσής τους με τις αστυνομικές αρχές. Την ίδια ώρα οι αγρότες έχουν κλείσει και παρακαμπτήριους δρόμους στις εθνικές οδούς και ετοιμάζονται να αποκλείσουν λιμάνια.

Ειδικότερα, πετροπόλεμος, χημικά, κρότου λάμψης και καπνογόνα βρίσκονται αυτή την ώρα στην «ημερήσια διάταξη» έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αγρότες είχαν λάβει την απόφαση να αποκλείσουν την κεντρική πύλη του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με οχήματα των ΤΑΕ και μεταφοράς προσωπικού, απέκλεισαν την κύρια κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Τελικά πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και άρχισαν να οδεύουν προς το αεροδρόμιο. Συνάδελφοί τους όμως, εγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μπροστά από τις κλούβες και τα οχήματα της ΕΛΑΣ. Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και αυτή την ώρα υπάρχουν εκτεταμένα επεισόδια.

Προσπάθειες αποκλεισμού του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης»

Πιο κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», που ήταν και το αίτημά τους, πλησίασαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, οι οποίοι λίγο νωρίτερα ενεπλάκησαν σε μικροσυμπλοκές με αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει τους δρόμους, απαγορεύοντας την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο.

Κατά τη διάρκεια της έντασης σημειώθηκε πετροπόλεμος και ρίψη χημικών. Η μετακίνηση των συγκεντρωμένων προωθήθηκε μετά από διαβούλευση με τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στο σημείο και προκειμένου να κοπάσει η ένταση που επικράτησε νωρίτερα.

Με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να κλείνουν το πέρασμα προς την είσοδο του αερολιμένα, οι συγκεντρωμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, έχουν παραταχθεί και έχουν στήσει το μπλόκο τους, σε σημείο αρκετά κοντύτερα στην είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο και σε τμήματα του ΒΟΑΚ και σε τμήματα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίως στις ανατολικές περιοχές όπως της Νέας Αλικαρνασού, του Κατσαμπά, του Πόρου και μέχρι το κέντρο της πόλης. Επίσης, προκειμένου να ταξιδέψουν αεροπορικώς, οι επιβάτες από τα σημεία που έχει στηθεί το μπλόκο και έχουν παραταχθεί οι αστυνομικές δυνάμεις, περνούν μόνο πεζοί και κουβαλώντας στα χέρια, τις βαλίτσες τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του Βορείου Οδικού 'Αξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής: Για την κατεύθυνση από 'Αγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηράκλειο. Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς 'Αγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου-Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-ΒΟΑΚ-Αγ. Νικόλαο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr οι διοργανωτές της κινητοποίησης εκτιμούν ότι η συμμετοχή αγγίζει τα 4.000 άτομα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, τόσο από την εθνική οδό, όσο και από την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια μέχρι τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Οι αγρότες Ηρακλείου εμφανίζονται αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις επ' αόριστον, λέγοντας θα σκοπεύουν να μείνουν στα μπλόκα ακόμη και μέχρι τα Χριστούγεννα και για όσο χρειαστεί, καθώς περιμένουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αχαΐα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι τεισήλθαν με τρακτέρ στην αχαϊκή πρωτεύουσα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας

Αγρότες επιχειρούν να αποκλείσουν το γραφείο του Κ. Τσιάρα στην Καρδίτσα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες της Καρδίτσας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπου σε μια συμβολική κίνηση άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα.

Κομβόι με τουλάχιστον 25 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο δρόμο, ωστόσο αστυνομικές κλούβες έχουν στήσει φραγμό και στις δύο πλευρές που οδηγούν στο γραφείο του κ. Τσιάρα, με την αστυνομία να μην τους επιτρέπει να περάσουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει λεκτική ένταση, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.

Επίσης εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν στο μπλόκο που έχει στηθεί πάνω στον Ε65.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Στο μεταξύ, κλιμακώνουν μέρα με τη μέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με περισσότερα από 20 μπλόκα να έχουν στηθεί ανά τη χώρα ενώ στη Νίκαια της Θεσσαλίας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ. Συμβολικό αποκλεισμό παράπλευρων δρόμων αποφάσισαν σήμερα ενώ έχει δρομολογηθεί για την Τετάρτη ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών-Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη. Σε δύο σημεία παραμένουν μπλόκα στον Ε 65, επίσης δύο τουλάχιστον είναι τα μπλόκα στην Ιονία Οδό και σε τρία σημεία στην Εγνατία Οδό.

Στην Αθηνών - Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους. Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα.

Συγκέντρωση αγροτών της Κρήτης ξεκίνησε στις 12:00, ενώ στα Χανιά ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με 48ωρο αποκλεισμό στα Μεγάλα Χωράφια.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι όλων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.



Στην Εγνατία Οδό, αγροτικά μπλόκα υπάρχουν στον κόμβο Νησελίου και στα Κερδύλλια, με τους αγρότες να μη δείχνουν ότι προτίθενται να κάνουν πίσω. Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής.

Στο νέο μπλόκο που στήθηκε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήρθαν με τα τρακτέρ και τα παιδιά τους.

Νωρίτερα, οι αγρότες αποχώρησαν από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και θα συγκεντρωθούν ξανά τη Δευτέρα στις 17:30 το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο, ο νέος αυτοκινητόδρομος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών παραμένουν για 5η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Προμαχώνα και απέκλεισαν για τέσσερις ώρες την κυκλοφορία φορτηγών και στα δυο ρεύματα στο τελωνείο.

Τα αγροτικά μπλόκα σε Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Στο μεταξύ, παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, στη θέση τους βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, βάζοντας φρένο έτσι στους παραγωγούς να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου επιχειρούν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

«Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας».

Υπενθυμίζεται ότι αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί σήμερα στον χώρο όπου διεξάγεται από τις 11 το πρωί η έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), με στόχο να επιδώσουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας και θέσεών τους, ενώ το ίδιο θα πράξουν και στις 18.00, οπότε στο κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των εκπροσώπων των εργατικών σωματείων της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο βρίσκονται παραγωγοί από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά και από διάφορες περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Στις 16:00, σήμερα, στο σημείο αναμένονται διανομείς με τα μηχανάκια τους, οι οποίοι χθες το βράδυ ανακοίνωσαν μοτοπορεία συμπαράστασης προς τους αγρότες, ξεκινώντας από τη συμβολή Καραμανλή με Μπότσαρη και καταλήγοντας στα «Πράσινα Φανάρια».

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι, θα προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Άλλα αγροτικά μπλόκα

Στο μεταξύ, το μπλόκο των Μικροθηβών ενισχύουν και αγρότες από το Πήλιο κυρίως ελαιοκαλλιεργητές που ήρθαν με 50 αγροτικά οχήματα, ενώ οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν κλείσει τον κόμβο προς τον Ε65, καθώς και το παλαιό οδικό δίκτυο Λαμίας–Θεσσαλίας στον Δομοκό. Δυναμικό «παρών» δίνουν και οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό.

Κ. Τσιάρας: Οι πραγματικοί και έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα

Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πληρωμές και μέτρα ανακούφισης για τον παραγωγικό κόσμο, τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, την ίδια ώρα που οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, επεκτείνοντας τα μπλόκα σε δρόμους, τελωνεία και λιμάνια.

«Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έχει καταβληθεί, όπως και μέρος των πληρωμών για βιολογική γεωργία, το μητρώο, την αντιμετώπιση ρύπανσης, το Μέτρο 23 και παλιές αυτόχθονες φυλές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συνολικές πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε τις δυσκολίες του αγροτικού κόσμου, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των καθυστερήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπογράμμισε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα». Σημείωσε ότι τα χρήματα που προηγουμένως δεν κατευθύνονταν σωστά θα διανεμηθούν υπέρ των πραγματικών αγροτών.

Ο Υπουργός επισήμανε επίσης τα μέτρα για το κόστος παραγωγής: «Για πρώτη φορά υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση 50% ανά δικαιούχο», ενώ τόνισε ότι τα προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση τιμολογίων και τον επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου «μπορούν να λυθούν μέσω συνεργασίας με τους εκπροσώπους των αγροτών».

Σε ό,τι αφορά τον διάλογο με τους αγρότες, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι «η πόρτα του διαλόγου στο Υπουργείο είναι ανοιχτή. Ο διάλογος μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμη και σήμερα ή αύριο. Όλα τα λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν, συζητιούνται και επιλύονται». Τόνισε ότι ο διάλογος αποτελεί το μέσο για να βρεθούν λύσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής χωρίς περιττή ένταση.