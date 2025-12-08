BBC, Reuters

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ουκρανία, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συναντήθηκαν στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιχειρώντας να επιδείξουν ενότητα και στήριξη προς το Κίεβο, την ώρα που αυξάνονται οι αμερικανικές πιέσεις για αποδοχή ενός προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου με τη Ρωσία.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την ανησυχία των Ευρωπαίων ότι οι εξελίξεις επιταχύνονται και ότι η Ουκρανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με όρους που ευνοούν τη Μόσχα, σε μια στιγμή που ο πόλεμος μπαίνει στο τέταρτο έτος του και το κόστος για την Ευρώπη αυξάνεται.

Μέσα σε αυτό το εύθραυστο διπλωματικό περιβάλλον, Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο επιχειρούν να χαράξουν κοινή στρατηγική, να εξασφαλίσουν αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας και να διαμορφώσουν ενιαία θέση απέναντι στις προτάσεις της Ουάσινγκτον.

Τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ αύριο ταξιδεύει στην Ρώμη για να συναντηθεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου, οι τέσσερις ηγέτες εστίασαν στον ρόλο των πρόσφατων ειρηνευτικών συνομιλιών με βάση το αμερικανικό σχέδιο τονίζοντας ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επηρεάζουν άμεσα και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παράλληλα, συμφώνησαν πως οι Εθνικοί Σύμβουλοι Ασφαλείας τους θα συνεχίσουν εντατικά τις διαπραγματεύσεις τις επόμενες ημέρες.

Κεντρικό μήνυμα της συνάντησης ήταν η ανάγκη για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία. Μια ειρήνη που, όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου, απαιτεί ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Την ίδια ώρα, οι ηγέτες υπογράμμισαν ότι όσο οι διπλωματικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ευρώπη οφείλει να σταθεί αποφασιστικά δίπλα στο Κίεβο. Επεσήμαναν πως η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττεται από «αδιάκοπες επιθέσεις» που αφήνουν χιλιάδες πολίτες χωρίς ενέργεια και βασικές υπηρεσίες.

Ανάμεσα στα ζητήματα που βρέθηκαν στο τραπέζι ήταν και η πρόοδος στις εργασίες για την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Μια λύση που βρίσκει σύμφωνους ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Βρετανός πρωθυπουργός προήδρευσε ευρείας τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους συμμάχους, παρουσία του προέδρου Ζελένσκι.

Σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, την Ιταλία, τη Δανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, το ΝΑΤΟ, καθώς και ανώτερος αξιωματούχος από την Τουρκία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το Ουκρανικό βρίσκεται «σε μια κρίσιμη στιγμή» και ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα προκειμένου να τερματιστεί «αυτός ο βάρβαρος πόλεμος», όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν. Όλοι οι ηγέτες δεσμεύθηκαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες.

BBC: Οι παρεμβάσεις Μακρόν και Μερτς που «ξεχώρισαν»

Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή του το BBC για τη σημερινή συνάντηση, παρότι έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ ακούσαμε τις συνηθισμένες διπλωματικές φιλοφρονήσεις, με αναφορές στην αταλάντευτη ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, υπήρξαν ορισμένες παρεμβάσεις που ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πως είναι «σκεπτικός» απέναντι σε ορισμένες από τις λεπτομέρειες που προκύπτουν από την Ουάσινγκτον. Χωρίς να διευκρινίσει σε ποια στοιχεία αναφέρεται, η τοποθέτηση αυτή αποκλίνει από τον συνήθη τόνο επαίνων προς τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για την αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης.

Ταυτόχρονα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για την Ευρώπη, λέγοντας ότι διαθέτει «πολλά χαρτιά στα χέρια της».

«Σίγουρα δεν ήταν μια τυχαία φράση. Επιφανειακά, υποδήλωνε ότι η ήπειρος αποτελεί μια τεράστια οικονομική και διπλωματική δύναμη, ικανή να επηρεάσει την πορεία του πολέμου», σχολιάζει το βρετανικό μέσο.

Ωστόσο, η αναφορά εκλήφθηκε και ως άμεσο σχόλιο στο πλέον διαβόητο περιστατικό έντασης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Ουκρανού προέδρου. Τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν τα πνεύματα είχαν οξυνθεί, ο Τραμπ επέπληξε τον Ουκρανό προσκεκλημένο του στον Λευκό Οίκο, λέγοντας: «εσείς δεν έχετε τα χαρτιά».

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από εκείνο το επεισόδιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να συσπειρωθούν γύρω από τον Ουκρανό πρόεδρο, εμφανιζόμενοι και πάλι στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ζελένσκι: Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, μέσω ανάρτησής του στο Χ, συνοψίζοντας τις επαφές του στο Λονδίνο, ότι «το κρίσιμο σήμερα είναι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ουκρανίας, καθώς και η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών», επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά όσα είχε πει και νωρίτερα.

«Σήμερα πραγματοποιήσαμε μια λεπτομερή συζήτηση για την κοινή διπλωματική μας προσπάθεια με την αμερικανική πλευρά, διαμορφώσαμε κοινή θέση ως προς τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της ανοικοδόμησης και συμφωνήσαμε στα επόμενα βήματα», σημείωσε.

What is crucial today is unity between Europe and Ukraine, as well as unity between Europe, Ukraine, and the United States. I am grateful to the leaders of the United Kingdom, France, and Germany – @Keir_Starmer, @EmmanuelMacron, and @bundeskanzler – for organizing the meeting… pic.twitter.com/BWXaodhdN3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025

«Είχαμε επίσης ξεχωριστή συζήτηση για την περαιτέρω αμυντική στήριξη προς την Ουκρανία. Είμαι ευγνώμων προς τους ηγέτες για τη βούλησή τους να σταθούν στο πλευρό του λαού μας και να μας βοηθήσουν στον δρόμο για την επίτευξη της ειρήνης», πρόσθεσε.

Ακόμα, υποστήριξε πως η Ουκρανία χρειάζεται περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει τα αμερικανικά όπλα που είχε προγραμματίσει να αγοράσει φέτος με τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων της, στο πλαίσιο του προγράμματος PURL.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι ανέφερε πως το Κίεβο θα χρειαστεί ακόμα 15 δισ. δολάρια πόρων λόγω του PURL για το 2026

Ελιζέ: Ζελένσκι και Ευρωπαίοι συνέχισαν την επεξεργασία του αμερικανικού σχεδίου στο Λονδίνο

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ, η συνάντηση των ηγετών από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη Δευτέρα, επέτρεψε να συνεχίσουν της κοινής επεξεργασία του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, όπως πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του το γαλλικό προεδρικό μέγαρο, στο περιθώριο της επεξεργασίας του σχεδίου βαρύτητα αποδίδεται τόσο στην παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία όσο και στον σχεδιασμό μέτρων που αφορούν την ανοικοδόμηση της χώρας.

Τι ειπώθηκε πριν από την τετραμερή συνάντηση των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι, σε δηλώσεις του πριν από την τετραμερή συνάντηση των ηγετών, ο Ζελένσκι τόνισε από το Λονδίνο ότι «δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις».

Πηγή: AP Photo

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίζονται από την Ουκρανία.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και αν επρόκειτο να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αυτή θα πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής», είπε ο Στάρμερ.

Σημειώνεται ότι, η συνάντηση είχε ως στόχο να συσπειρώσει τους συμμάχους για υποστήριξη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την πίεση στο Κίεβο ώστε να αποδεχθεί την προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Reuters, πηγή της βρετανικής κυβέρνησης είπε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν τη χρήση της αξίας των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Η ρωσική οικονομία αρχίζει να υποφέρει μετά το τελευταίο πακέτο των κυρώσεων», δήλωσε σήμερα ο Μακρόν, πριν τις συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στο Λονδίνο.

Παράλληλα, ο Μακρόν υποστήριξε ότι «όλοι στηρίζουμε την Ουκρανία και την ειρήνη», και τονίζει ότι «έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας», καθώς αναφέρεται στις επιλογές που έχει η Ευρώπη και στην ολοένα μεγαλύτερη πίεση στην αμερικανική οικονομία.

Τόνισε την ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος ώστε η Ευρώπη και οι ΗΠΑ να έρθουν πιο κοντά στο να συμφωνήσουν τη μελλοντική πορεία.

Με τη σειρά του, ο Μερτς δήλωσε ότι είναι «επιφυλακτικός» σχετικά με ορισμένες πτυχές της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μιλώντας έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ 10 πριν την συνάντηση με τους ηγέτες της Ουκρανίας, Βρετανίας και Γαλλίας, ο Μερτς είπε ότι είναι «επιφυλακτικός σε σχέση με ορισμένες από τις λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που έρχονται από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά πρέπει να μιλήσουμε γι αυτές, γι αυτό είμαστε εδώ».

Επτά χώρες της ΕΕ ζητούν άμεση αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Νωρίτερα, επτά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλαν επείγουσα επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζητώντας την άμεση χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία. Οι χώρες αυτές προειδοποιούν επίσης ότι η ρωσική επιθετικότητα συνιστά σοβαρό υπαρξιακό κίνδυνο για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, η επιστολή υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη ταχείας εφαρμογής των προτάσεων για αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων που έχουν κατασχεθεί από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία ως μορφή πολεμικής αποζημίωσης.

Η επιστολή συντάχθηκε από τον πρωθυπουργό της Σουηδίας και φέρει τις υπογραφές έξι ακόμη χωρών της Ε.Ε.: Πολωνίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Ιρλανδίας. Το κείμενο επισημαίνει ότι η στήριξη της Ουκρανίας στον αγώνα της για ανεξαρτησία δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά εξυπηρετεί και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση στις προτάσεις της Επιτροπής για χρήση των κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως δάνειο αποζημιώσεων προς την Ουκρανία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η πρωτοβουλία των επτά χωρών έρχεται μετά τη σθεναρή άρνηση του Βελγίου να συναινέσει στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, επικαλούμενο τον κίνδυνο πιθανών ρωσικών αντιμέτρων. Ωστόσο, δημοσιογραφικές πηγές υποστηρίζουν ότι το Βέλγιο ίσως επωφελείται άμεσα από τους φόρους που εισπράττει επί των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η κίνηση των επτά βορειοευρωπαϊκών χωρών αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη πίεση εντός της Ε.Ε. για υποστήριξη της Ουκρανίας με πρακτικά μέτρα, ενώ η διαφωνία μεταξύ των κρατών-μελών αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τη χρήση κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε μια περίοδο υψηλής γεωπολιτικής έντασης.