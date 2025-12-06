Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γερμανός καγελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσαν ότι είχαν «εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Βέλγιο σχετικά με την πιθανή χρήση δισεκατομμυρίων σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Ο Μερτς μετέβη την Παρασκευή στις Βρυξέλλες για να πείσει τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ να υποχωρήσει στην αντίθεσή του σε ένα σχέδιο που προβλέπει τη χρήση της χρηματικής αξίας των 165 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για δάνειο προς την Ουκρανία.

«Συμφωνήσαμε ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης και ότι η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία είναι υψίστης σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα X. «Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος».

Met @bundeskanzler Friedrich Merz and Belgian Prime Minister @Bart_DeWever to exchange views on the situation in Ukraine and the frozen Russian assets.



We agreed that time is of the essence given the current geopolitical situation.



We noted that financial support for Ukraine… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 5, 2025

Ο Μερτς εξέφρασε την ίδια θέση στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. «Η ιδιαίτερη ανησυχία του Βελγίου σχετικά με το ζήτημα του τρόπου αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε οποιαδήποτε πιθανή λύση με τρόπο ώστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να φέρουν τον ίδιο κίνδυνο», είπε.

Ο Ντε Βέβερ δεν προέβη σε σχόλιο και οι ηγέτες δεν έδωσαν καμία ένδειξη ότι είχε επιτευχθεί κάποια οριστική συμφωνία με τον Βέλγο πρωθυπουργό.

Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται υπό τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού θεματοφύλακα Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες. Ο Ντε Βέβερ φοβάται ότι η Ρωσία θα προβεί σε αντίποινα κατά του Βελγίου, εντός και εκτός της χώρας, και απαιτεί αδιάσειστες οικονομικές εγγυήσεις από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πριν ακόμη εξετάσει το ενδεχόμενο να στηρίξει την πρόταση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τους νομικούς κινδύνους που επικαλείται το Βέλγιο, αλλά θα χρειαστεί τη στήριξη του Ντε Βέβερ πριν προχωρήσει με το σχέδιο. Οι διπλωμάτες έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν το νομικό κείμενο της Επιτροπής για να καθησυχάσουν τους Βέλγους ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου.

Ένα «σχέδιο Β» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω κοινής ευρωπαϊκής έκδοσης χρέους φαίνεται επίσης να αποκλείεται, αφού η Βουδαπέστη μπλόκαρε την πρόταση σε συνεδρίαση των πρεσβευτών την Παρασκευή.