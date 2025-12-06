Ο Χ. Κέλλας στα Μακεδονικά Νέα

«Είμαστε εδώ για ειλικρινή διάλογο, με καλή πίστη, χωρίς εντάσεις και χωρίς λαϊκισμούς» είναι το μήνυμα που στέλνει -με συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα- ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, προς τους αγρότες οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Σχολιάζει, επίσης, τα αιτήματα των αγροτών, αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών των επιδοτήσεων και μιλάει για τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για τον αγροτικό τομέα και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ