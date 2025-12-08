Οι χώρες της ΕΕ θα χρειαστεί να δεσμεύσουν ατομικά εγγυήσεις συνολικού ύψους έως 210 δισ. ευρώ, προκειμένου να εγγυηθούν δάνεια για την Ουκρανία, με τη Γερμανία να καλείται να καλύψει έως και 52 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Politico.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα εντυπωσιακά ποσά στους διπλωμάτες την περασμένη εβδομάδα, μετά την αποκάλυψη ενός σχεδίου για δάνειο 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία ως μορφή αποζημιώσεων, αξιοποιώντας την χρηματική αξία των παγωμένων ρωσικών assets.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στα κράτη-μέλη, η Γερμανία αναμένεται να καλύψει έως και 51,3 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 25% των συνολικών εγγυήσεων, ενώ τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν αναλογικά σε όλες τις χώρες της Ένωσης.

Πηγή: Politico

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεισφορά της Ελλάδας εκτιμάται σε 2,8 δισ. ευρώ και της Κύπρου σε 366 εκατομμύρια ευρώ. Άλλες μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, μπορούν να συνεισφέρουν ως και 34 δισ., η Ισπανία 18,9 δισ., η Ιταλία 25,1 δισ. και η Πολωνία 10,3 δισ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι εγγυήσεις, που θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ των κρατών-μελών, είναι απαραίτητες ώστε να αρθεί η αντίθεση του Βέλγου πρωθυπουργού, Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Ο Βέλγος ηγέτης αντιτίθεται στη χρήση κυριαρχικών ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, εκφράζοντας φόβους ότι η χώρα του μπορεί να βρεθεί μόνη να αποπληρώνει τα χρήματα στη Μόσχα. Περίπου 185 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού θεματοφύλακα Euroclear, ενώ ακόμη 25 δισ. ευρώ είναι διασκορπισμένα σε ιδιωτικούς λογαριασμούς σε όλη την ΕΕ.

Τα ποσά ανά χώρα μπορεί να αυξηθούν εάν κράτη φιλικά προς το Κρεμλίνο — όπως η Ουγγαρία — αρνηθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Την Παρασκευή, η Ουγγαρία άσκησε βέτο στην έκδοση νέου ευρωπαϊκού χρέους για την κάλυψη του ουκρανικού προϋπολογισμού, μεταφέροντας την πίεση στους ηγέτες να πείσουν τον Ντε Βέβερ να στηρίξει τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου — αντί να στραφούν στα δικά τους εθνικά ταμεία.