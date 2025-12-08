Οι προτεινόμενες αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο

Μετά από σχεδόν 80 χρόνια, το νομικό πλαίσιο που διέπει κληρονομιές, διαθήκες και μεταβιβάσεις περιουσίας πρόκειται να αλλάξει ριζικά. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση, επιχειρεί να φέρει το κληρονομικό Δίκαιο πιο κοντά στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα — με νέα μορφή οικογένειας, κινητικότητα σε ακίνητα και επιχειρήσεις, αλλά και ανάγκη για δικαιοσύνη και σαφή νομική προστασία.

Οι βασικές αλλαγές που προβλέπονται καλύπτουν ευρύ φάσμα: από τη σύνταξη διαθηκών, έως την καθιέρωση «κληρονομικών συμβάσεων», τη ρύθμιση χρεών, το μερίδιο του/της συζύγου, ακόμη και δικαιώματα σε συμβιούντες χωρίς γάμο. Η πρόθεση είναι να αποφευχθούν γραφειοκρατικά εμπόδια, συγκρούσεις μεταξύ κληρονόμων, αναγκαστικές συγκυριότητες, αλλά και καταχρήσεις, ψευδείς διαθήκες ή αποποίηση λόγω χρεών.

