Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ουκρανία, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συναντιούνται στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιχειρώντας να επιδείξουν ενότητα και στήριξη προς το Κίεβο, την ώρα που αυξάνονται οι αμερικανικές πιέσεις για την αποδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Η αιφνιδιαστική αυτή συνάντηση σηματοδοτεί την ανησυχία των Ευρωπαίων ότι οι εξελίξεις επιταχύνονται και ότι η Ουκρανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με όρους που ευνοούν τη Μόσχα, σε μια στιγμή που ο πόλεμος μπαίνει στον τέταρτο χρόνο και το κόστος για την Ευρώπη αυξάνεται.

Μέσα σε αυτό το εύθραυστο διπλωματικό περιβάλλον, Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο επιχειρούν να χαράξουν κοινή στρατηγική, να εξασφαλίσουν αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας και να διαμορφώσουν ενιαία θέση απέναντι στις προτάσεις της Ουάσινγκτον.

«Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις», τόνισε ο Ζελένσκι από το Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι είναι προγραμματισμένο να μεταβεί σήμερα και στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει επαφές με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και τους ηγέτες της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίζονται από την Ουκρανία.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και αν επρόκειτο να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αυτή θα πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής», είπε ο Στάρμερ.

Σημειώνεται ότι, η συνάντηση είχε ως στόχο να συσπειρώσει τους συμμάχους για υποστήριξη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την πίεση στο Κίεβο ώστε να αποδεχθεί την προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Reuters, πηγή της βρετανικής κυβέρνησης είπε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν τη χρήση της αξίας των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Νωρίτερα, οι ηγέτες της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί γρήγορα με μια πρόταση για τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να παράσχουν χρηματοδότηση στην Ουκρανία.

«Η ρωσική οικονομία αρχίζει να υποφέρει μετά το τελευταίο πακέτο των κυρώσεων», δήλωσε σήμερα ο Μακρόν, πριν τις συνομιλίες με τον Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στο Λονδίνο.

Παράλληλα, ο Μακρόν υποστήριξε ότι «όλοι στηρίζουμε την Ουκρανία και την ειρήνη», και τονίζει ότι «έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας», καθώς αναφέρεται στις επιλογές που έχει η Ευρώπη και στην ολοένα μεγαλύτερη πίεση στην αμερικανική οικονομία.

Τόνισε την ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος ώστε η Ευρώπη και οι ΗΠΑ να έρθουν πιο κοντά στο να συμφωνήσουν τη μελλοντική πορεία.

Με τη σειρά του, ο Μερτς δήλωσε ότι είναι «επιφυλακτικός» σχετικά με ορισμένες πτυχές της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μιλώντας έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ 10 πριν την συνάντηση με τους ηγέτες της Ουκρανίας, Βρετανίας και Γαλλίας, ο Μερτς είπε ότι είναι «επιφυλακτικός σε σχέση με ορισμένες από τις λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που έρχονται από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά πρέπει να μιλήσουμε γι αυτές, γι αυτό είμαστε εδώ».

Ο Ζελένσκι παρουσιάζει τις προτεραιότητές του

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ζελένσκι είπε στους Ουκρανούς σε ένα βιντεοσκοπημένο διάγγελμα αργά την Κυριακή ότι αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας «νέας διπλωματικής εβδομάδας».

«Πρώτα απ’ όλα, ζητήματα ασφάλειας, στήριξη της ανθεκτικότητάς μας και πακέτα υποστήριξης για την άμυνά μας. Πρώτα απ’ όλα, αντιαεροπορική άμυνα και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Φυσικά, θα συζητήσουμε ένα κοινό όραμα και κοινές θέσεις στις διαπραγματεύσεις», είπε.

Η Ουκρανία βιώνει μία από τις πιο δύσκολες φάσεις του σχεδόν τετραετούς πολέμου. Ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν αργά στην ανατολή, και ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις υποφέρουν από πολύωρες διακοπές ρεύματος λόγω εντατικοποιημένων ρωσικών χτυπημάτων στο ενεργειακό δίκτυο και σε άλλες κρίσιμες υποδομές.

Ukraine deserves a dignified peace, and whether there will be peace depends entirely on Russia – on our collective pressure on Russia and on the sound negotiating positions of the United States, Europe, and all our other partners. Russia must be held accountable for what it is… pic.twitter.com/C9pyHxUQw5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2025

Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μετέφεραν ένα αναθεωρημένο σχέδιο στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα και στη συνέχεια πραγματοποίησαν αρκετές ημέρες συνομιλιών με Ουκρανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι, οι οποίες έληξαν το Σάββατο χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συζητήσεις εποικοδομητικές αλλά όχι εύκολες.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ήταν «απογοητευμένος» με τον Ζελένσκι, τον οποίο – όπως είπε – ο Αμερικανός ηγέτης θεωρεί ότι δεν έχει διαβάσει την τελευταία προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, είπε ότι θα ενημερώσει τον Ουκρανό πρόεδρο σχετικά με τον διάλογο της ομάδας του με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα παραλάβει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το ειρηνευτικό σχέδιο.

«Το κύριο καθήκον της ουκρανικής ομάδας ήταν να λάβει από την αμερικανική πλευρά πλήρη ενημέρωση για τη συνομιλία τους στη Μόσχα και όλα τα προσχέδια των τρεχουσών προτάσεων, ώστε να τα συζητήσουμε αναλυτικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας», είπε ο Ουμέροφ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο επίτευξης μιας συμφωνίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε η Ουκρανία είτε η Ρωσία είναι πρόθυμες να υπογράψουν το πλαίσιο συμφωνίας που συνέταξε η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ.