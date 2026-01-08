Νευρικότητα στις ευρωαγορές για την Πέμπτη - «Ψηλά» οι γεωπολιτικές εντάσεις

Εν μέσω πιέσεων κινούνται την Πέμπτη τα χρηματιστήρια της Ευρώπης, στο φόντο των γεωπολιτικών εντάσεων στη Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται πως σε συνέντευξη του στους New York Times ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η εποπτεία των ΗΠΑ μπορεί να διαρκέσει για χρόνια.

«Μόνο ο χρόνος θα δείξει», είπε, όταν ρωτήθηκε για πόσο καιρό η κυβέρνηση θα απαιτεί άμεση εποπτεία της νοτιοαμερικανικής χώρας, με την απειλή αμερικανικής στρατιωτικής δράσης από μια αρμάδα που βρίσκεται ακριβώς έξω από τις ακτές.

«Θα την ξαναχτίσουμε με έναν πολύ κερδοφόρο τρόπο», είπε ο Τραμπ. «Θα χρησιμοποιήσουμε το πετρέλαιο και θα πάρουμε το πετρέλαιο. Θα μειώσουμε τις τιμές του πετρελαίου και θα δώσουμε χρήματα στη Βενεζουέλα, τα οποία χρειάζεται απεγνωσμένα».

Με βάση τα παραπάνω, οι επενδυτές εμφανίζονται να κρατούν στάση αναμονής για το κατά πόσο οι κινήσεις των ΗΠΑ μπορούν να «ρίξουν σκιές» προς την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας για το σύνολο του έτους που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα.

Στα των κεντρικών τραπεζών, το μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κεντρικός τραπεζίτης της Πορτογαλίας, Αλβάρο Σάντος Περέιρα, προέτρεψε τις κυβερνήσεις να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, δηλώνοντας ότι η πολιτική της ΕΚΤ έχει επιτελέσει το έργο της για τη στήριξη της οικονομίας και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν τα επιτόκια.

Σημειώνεται ακόμα πως με ενδιαφέρον αναμένονται τα εταιρικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και για το σύνολο της οικονομικής χρήσης του 2025 που θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.

