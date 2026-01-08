Έτος θετικών ειδήσεων θα είναι το 2026 για τη Θεσσαλονίκη
Αφροδίτη Νέστορα
08/01/2026 • 09:02
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το 2026 ανέτειλε με πολύ θετικές προοπτικές για τη Θεσσαλονίκη. Μια σειρά έργων υποδομής ολοκληρώνονται ή προωθούνται με ταχείς ρυθμούς κάτι που οφείλεται και στο πραγματικά προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την πόλη και την ανάπτυξή της.

Σε πολύ λίγους μήνες η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει και 2η γραμμή του Μετρό που θα εξυπηρετεί την Καλαμαριά και τα ανατολικά της πόλης κάτι που θα μειώσει ακόμη περισσότερο την κίνηση στους δρόμους και θα συμβάλει σε γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές. 

