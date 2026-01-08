Τα χρονικά ορόσημα του Flyover: Ώρα καθαίρεσης για τη γέφυρα Πανοράματος - Πότε θα είναι έτοιμη η καινούργια και τι θα γίνει με το τούνελ

Η ώρα της καθαίρεσης για τον έναν κλάδο της γέφυρας Πανοράματος, στο πλαίσιο κατασκευής του Flyover, έφτασε. Από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του ανισόπεδου Κόμβου Κ11, στην Πυλαία.

Ταυτόχρονα, από τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου, θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος, μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά.

