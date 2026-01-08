Η ευθύνη της αντιπολίτευσης για τα μπλόκα και η λογική του «λεφτά υπάρχουν» για τους αγρότες

Η εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου θέτει νέα δεδομένα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ήδη, οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια φαίνεται πως έχουν καταλήξει στην απόφαση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον λόγο αυτόν έστειλαν σχετική επιστολή στον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί τους συντάσσονται 18 μπλόκα και συνεταιρισμοί από τα Κερδύλια, τις Μικροθήβες, το Νησέλλι Ημαθίας, την Σκύδρα, το Αιγίνιο, τη Β. Χαλκιδική και την Πάτρα. Αυτό δείχνει ότι τα επόμενα 24ωρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την εξέλιξη των μπλόκων.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr