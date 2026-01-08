Μήνυμα για το ότι η εποπτεία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μπορεί να διαρκέσει για χρόνια έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που μετέδωσαν την Πέμπτη οι New York Times.

Το δημοσίευμα έρχεται στον απόηχο της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής την περασμένη εβδομάδα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Στη συνέντευξη του, ο Τραμπ είπε αναμένει οι Ηνωμένες Πολιτείες να διοικούν τη Βενεζουέλα και να εξάγουν πετρέλαιο από τα τεράστια αποθέματά της για χρόνια, και επέμεινε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της χώρας «μας δίνει όλα όσα θεωρούμε απαραίτητα».

«Μόνο ο χρόνος θα δείξει», είπε, όταν ρωτήθηκε για πόσο καιρό η κυβέρνηση θα απαιτεί άμεση εποπτεία της νοτιοαμερικανικής χώρας, με την απειλή αμερικανικής στρατιωτικής δράσης από μια αρμάδα που βρίσκεται ακριβώς έξω από τις ακτές.

«Θα την ξαναχτίσουμε με έναν πολύ κερδοφόρο τρόπο», είπε ο Τραμπ. «Θα χρησιμοποιήσουμε το πετρέλαιο και θα πάρουμε το πετρέλαιο. Θα μειώσουμε τις τιμές του πετρελαίου και θα δώσουμε χρήματα στη Βενεζουέλα, τα οποία χρειάζεται απεγνωσμένα».



Υπενθυμίζεται πως ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν την Τετάρτη ότι η χώρα πρέπει να ελέγχει τις πωλήσεις πετρελαίου και τα έσοδα της Βενεζουέλας επ' αόριστον, προκειμένου να σταθεροποιήσει την οικονομία της τελευταίας, να ανοικοδομήσει τον πετρελαϊκό της τομέα και να διασφαλίσει ότι ενεργεί προς το συμφέρον των ΗΠΑ.

Αυτό συνέβη την ίδια μέρα που οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό Ωκεανό, το ένα από τα οποία έπλεε υπό ρωσική σημαία, στο πλαίσιο της επιθετικής προσπάθειας του Τραμπ να ελέγξει τις ροές πετρελαίου στην Αμερική.