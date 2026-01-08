Το χρονικό της κατάσχεσης των δύο τάνκερ από τους Αμερικανούς κομάντο - Τα μηνύματα Τραμπ σε Βενεζουέλα και Ρωσία

Κλιμακώνεται η γεωπολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσιγκτον, έπειτα από την κατάσχεση των δύο τάνκερ, τα οποία σχετίζονται με την Βενεζουέλα και εκ των οποίων το ένα έφερε ρωσική σημαία, από τις αμερικανικές δυνάμεις σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Βόρειο Ατλαντικό.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να άρει ορισμένες από τις κυρώσεις που επέβαλε ο Τραμπ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ και οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού, οι οποίες είχαν δικαστικό ένταλμα κατάσχεσης, συνέλαβαν το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Marinera, το οποίο είχε αρνηθεί να επιβιβαστεί τον περασμένο μήνα πριν αλλάξει σημαία υπό ρωσική σημαία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι New York Times αναφέρουν ότι το δεξαμενόπλοιο ονομαζόταν προηγουμένως Bella 1 και έπλεε υπό παναμαϊκή σημαία. Το δεξαμενόπλοιο, γνωστό πλέον ως Marinera και νηολογημένο υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που έχει στοχεύσει η Αμερικανική Ακτοφυλακή από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας.

Επίσης, την Τετάρτη, η ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχαίτισε ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετρέλαιο Βενεζουέλας, το M Sophia με σημαία του Παναμά, κοντά στη βορειοανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, στην τέταρτη κατάσχεση τις τελευταίες εβδομάδες. Το δεξαμενόπλοιο ήταν πλήρως φορτωμένο, σύμφωνα με τα αρχεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε όλα τα πλοία του σκιώδους στόλου που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο της Βενεζουέλας για να χρηματοδοτήσουν παράνομες δραστηριότητες, κλέβοντας από τον λαό της Βενεζουέλας. Μόνο το νόμιμο εμπόριο ενέργειας - όπως καθορίζεται από τις ΗΠΑ - θα γίνεται επιτρεπτό», έγραψε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι και τα δύο τάνκερ εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, παραβιάζοντας το καθεστώς κυρώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι «το πρώτο βήμα είναι η σταθεροποίηση της χώρας», προσθέτοντας πως αυτό περιλαμβάνει την κατάσχεση και πώληση 30 έως 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, με τις ΗΠΑ να ελέγχουν τη διάθεση των εσόδων.

Přestože Russko nasadilo ponorku k ochraně tankeru Bella 1 v Atlantském oceánu, americké výsadkové síly zahájily před několika minutami výsadek z vrtulníků UH-60 na tanker.

V současné době probíhá operace s cílem zabavit tanker patřící russké stínové flotile. https://t.co/urec007Un0 pic.twitter.com/bCKzyXZsjX — 🍀Tomáš Doupal 🇨🇿 (@TomasDoupa39474) January 7, 2026

Η Βρετανία εμπλέκεται στην κατάσχεση του τάνκερ Marinera από τις ΗΠΑ

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ότι βρετανικές δυνάμεις παρείχαν υποστήριξη για την κατάσχεση του τάνκερ Marinera.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ένα σκάφος RFA Tideforce, ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από αέρος.

Η πλήρης δήλωση του υπουργείου:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν αιτήματός τους, για την κατάσχεση του πλοίου Bella 1 σήμερα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν προγραμματισμένη επιχειρησιακή υποστήριξη στα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα που κατάσχεσαν το Bella 1 στο στενό μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας και Γροιλανδίας, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ για βοήθεια.

Το RFA Tideforce παρείχε υποστήριξη στις αμερικανικές δυνάμεις που καταδίωξαν και κατάσχεσαν το Bella 1, ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από τον αέρα.

Η σχέση άμυνας και ασφάλειας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πιο στενή στον κόσμο και το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο».

Μόσχα: Οι ΗΠΑ παραβιάζουν το διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

Το υπουργείο μεταφορών της Ρωσίας ανέφερε, επίσης, ότι η επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ Marinera παραβιάζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο.

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στην ανοικτή θάλασσα και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα σε άλλες δικαιοδοσίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η επικοινωνία με το πλοίο είχε διακοπεί μετά την επιβίβαση των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων σε αυτό.

Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει βία κατά πλοίων που έχουν καταχωρηθεί νόμιμα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών, ανέφερε, επίσης, το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας.

Απόλυτα νόμιμη ενέργεια, απαντά ο Λευκός Οίκος

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν απαντήσει πως η κατάσχεση των τάνκερ έχει γίνει λόγω παραβιάσεων των αμερικανικών κυρώσεων και είναι απόλυτα νόμιμη ενέργεια από την πλευρά μας» σχολίασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε αν οι σημερινές εξελίξεις με το τάνκερ Marinera μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση με τη Ρωσία.

Η Κίνα καταγγέλλει τις ΗΠΑ για εκφοβισμό

Η κυβέρνηση Τραμπ πίεζε επίσης για μια συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ώστε να εκτραπεί η προμήθεια πετρελαίου που προοριζόταν για την Κίνα, τον κορυφαίο αγοραστή της Βενεζουέλας, και να αποκτηθεί πρόσβαση σε αργό πετρέλαιο αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η αυθάδης χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Βενεζουέλας και η απαίτησή τους για το «Πρώτα η Αμερική» όταν η Βενεζουέλα διαθέτει τους δικούς της πετρελαϊκούς πόρους είναι τυπικές πράξεις εκφοβισμού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, σε δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη ότι η Βενεζουέλα θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη συμφωνία πετρελαίου με τις ΗΠΑ για να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών προϊόντων και φαρμάκων.