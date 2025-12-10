Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές πριν από τις αποφάσεις για τα επιτόκια σε ΗΠΑ και Ιαπωνία

Πιέσεις επικράτησαν για την Τετάρτη στις κύριες χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας, εν μέσω της στάσης αναμονής που κρατούν οι επενδυτές για τη νομισματική πολιτική των ισχυρών κεντρικών τραπεζών.

Η προσοχή είναι στραμμένη στις ανακοινώσεις που θα κάνει η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) το βράδυ, με τη μεγάλη πλειοψηφία των αναλυτών να αναμένει μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Οι αναλυτές θα εξετάσουν τα όσα θα δηλώσει ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας και θα δώσουν έμφαση στο εάν από τα λεγόμενα του προκύψει η πρόθεση για μείωση ή «πάγωμα» της νομισματικής πολιτικής στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου για τους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται πως την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απόφαση και της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) επί των επιτοκίων της, με τους αναλυτές να εστιάζουν στο κατά πόσο αυτή θα επηρεάσει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Πέρα από τα των κεντρικών τραπεζών, οι τιμές καταναλωτή στην Κίνα διαμορφώθηκαν στο 0,7% για τον Νοέμβριο (σε ετήσια βάση), φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη το Πεκίνο.

Ο αποπληθωρισμός των τιμών παραγωγού επιδεινώθηκε, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου για την αναζωογόνηση της εγχώριας ζήτησης εν μέσω των συνεχιζόμενων εμπορικών εντάσεων, κυρίως λόγω των δασμών των ΗΠΑ στην Κίνα.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei έκλεισε με πτώση 0,12% στις 50.595 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 υποχώρησε 0,08% στις 8.579 μονάδες, στη Νότια Κορέα ο Kospi ενισχύθηκε 0,67% στις 4.135 μονάδες και στην Ινδία ο Nifty 50 έχανε 0,15% στις 25.805 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κέρδιζε 0,14% στις 24.470 μονάδες.