Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές την Τρίτη - Σε γεωπολιτικά και οικονομικές εξελίξεις η προσοχή

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκονται για την Τρίτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις αγορές να έχουν τους προβολείς τους σε μια σειρά θεμάτων, από τα γεωπολιτικά, έως τα μακροοικονομικά στοιχεία και τα εταιρικά αποτελέσματα.

«Ψηλά» στην ατζέντα της μέρας αλλά και της εβδομάδας βρίσκονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις, που «απλώνονται» από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, τις ενεργειακές επιπτώσεις από την κρίση στο Ιράν (με τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης να βρίσκονται στην τρίτη εβδομάδα τους) και τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών 25% σε όσες χώρες συνεργάζονται με το Ιράν.

Ακόμα, οι αναλυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν το μεσημέρι της Τρίτης και τα οποία αναμένεται να αποτυπώσουν το πως η νομισματική πολιτική της Fed «περνάει» στην αμερικανική οικονομία, εν μέσω των προσδοκιών για νέες μειώσεις των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας εντός του 2026.

Στα της Fed, οι αγορές προβληματίζονται για την ποινική έρευνα εις βάρος του διοικητή της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, που έχει «ανοίξει» ο Λευκός Οίκος και το κατά πόσο βρίσκεται σε κίνδυνο η ανεξαρτησία των ισχυρών κεντρικών τραπεζών.

Σημειώνεται ακόμα πως από την Τρίτη και τις επόμενες μέρες το ενδιαφέρον θα βρίσκεται και στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, με τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ (όπως η JP Morgan) να γνωστοποιούν τις επιδόσεις τους για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Η εικόνα στα ταμπλό