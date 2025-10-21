Μεταβλητότητα στις ευρωαγορές, ενόψει των αποφάσεων της Fed και των γεωπολιτικών εξελίξεων

Νευρικότητα επικρατεί για την Τρίτη στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις αποφάσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών και με τη στάση αναμονής για τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας να καθιστά επιφυλακτικές τις κινήσεις στις αγορές.

Οι αναλυτές αναμένουν τις αποφάσεις της ερχόμενης εβδομάδας από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), που αναμένεται να ανακοινώσει στις 29 Οκτωβρίου νέα μείωση των επιτοκίων της, την ώρα που το shutdown στην αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να «θολώνει» την εικόνα για τις επόμενες κινήσεις νομισματικής πολιτικής στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Σημειώνεται πως από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται μια περιορισμένη αισιοδοξία για το ότι το shutdown μπορεί να λήξει μέσα στις επόμενες μέρες, ενώ την Τετάρτη θα μπει στην τρίτη εβδομάδα ισχύος του. Το «πάγωμα» στις ανακοινώσεις των μακροοικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει ερωτήματα για το πως η Fed θα κινηθεί τους επόμενους μήνες, καθώς πλησιάσει που ο Τραμπ θα ανακοινώνει την επιλογή του για τον επόμενο διοικητή της κεντρικής τράπεζας.

Πέρα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, οι αγορές παρακολουθούν και τις εξελίξεις επί των γεωπολιτικών.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία μένει ακόμα «στον αέρα» ενώ την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζιπίνγκ, για το μέλλον των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Η εικόνα στα ταμπλό