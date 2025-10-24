Κέρδη στις ευρωαγορές, πριν από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Θετικά πρόσημα καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Παρασκευή, με την ατζέντα για τις αγορές να είναι «πλούσια» σε οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις τόσο για σήμερα όσο και τις επόμενες μέρες.

Βασικό θέμα προσοχής για τους επενδυτές της Ευρώπης -αλλά και διεθνώς- είναι οι ανακοινώσεις για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά τον Σεπτέμβριο, που θα γίνουν στις 15:30 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική ανακοίνωση για την αμερικανική οικονομία από τότε που ξεκίνησε το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και θα «δείξει» σε ένα βαθμό το πως μπορεί να κινηθεί η κεντρική τράπεζα (Fed) σχετικά με τη νομισματική της πολιτική.

Την ερχόμενη Τετάρτη και μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (FOMC), η Fed αναμένεται να ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης.

Τόσο τα στοιχεία της Παρασκευής όσο και οι αποφάσεις της ερχόμενης εβδομάδας θα φανερώσουν το σε ποιο βαθμό η Fed θέλει να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες, με τους αναλυτές να έχουν «κυκλώσει» για αυτό το λόγο τη συνεδρίαση της FOMC του Δεκεμβρίου.

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά με το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες δεν «έβγαλε» συμφωνία σχετικά με τη χρήση 140 δισ. ευρώ από «παγωμένα» ρωσικά assets ώστε να δοθεί δάνειο στο Κίεβο.

Ακόμα, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συνάντηση που αναμένεται πως θα έχουν την ερχόμενη Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζιπίνγκ, στη Νότια Κορέα και στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC).

Η εικόνα στα ταμπλό