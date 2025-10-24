Η στάση του Βελγίου ήταν αυτή που «πάγωσε» την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διατεθεί στην Ουκρανία ένα δάνειο 140 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρώπη, μετέδωσε την Παρασκευή το Politico, στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το Βέλγιο, ένα από τα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΕ, έθεσε όρους για τη χρήση των χρημάτων που προορίζονται ως βοήθεια την Ουκρανία, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιταχθεί στο μέτρο.

Το αποτέλεσμα ήταν να αναβληθεί η απόφαση για την προώθηση του σχεδίου έως την επόμενη συνάντηση των 27 ηγετών της ΕΕ.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ δέχεται πιέσεις στη χώρα του για το σχέδιο αυτό, καθώς -όπως υποστηρίζει- ενέχει τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για το Βέλγιο, όπου φυλάσσονται τα περισσότερα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Οι ηγέτες της ΕΕ ανέφεραν πως κατανοούν τις ανησυχίες του, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπους για να τον καθησυχάσουν.

«Νιώθω πίκρα να μας κατηγορούν πως είμαστε μια απρόθυμη χώρα», ανέφερε ο Ντε Βέβερ σε δημοσιογράφους, ενώ σημείωσε πως η ιδέα ότι οι Βέλγοι φορολογούμενοι θα καταλήξουν να πληρώσουν τον λογαριασμό είναι «εντελώς παράλογη».

Όπως σημειώνει το Politico, η Ευρώπη βαρύνεται με την υποστήριξη της Ουκρανίας λόγω της ασαφούς στάσης του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της εισβολής της Μόσχας, παρά τις κυρώσεις που επέβαλε αυτή την εβδομάδα στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται πως στη συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε για το ζήτημα πως η συζήτηση που έγινε στη Σύνοδο επέτρεψε να εντοπιστούν τα σημεία που πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει επ' αυτών.

Υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του, δεσμεύεται να απαντήσει στις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.