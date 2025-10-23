Οι δυο πληγές Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη: Ο Σαουλίδης που πάει Τσίπρα και ο Πετρίδης που πάει για δήμαρχος Λαγκαδά

Πληγές συνεχίζει να μετρά στην Θεσσαλονίκη το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς δυο άλλοτε πρωτοπαλίκαρά του, ένα στην Α’ εκλογική περιφέρεια και ένα στη Β’, ετοιμάζονται να μετακομίσουν σε άλλες… πολιτικές πολιτείες αφού φέρονται να τα έχουν «σπάσει» με τον πρόεδρο του κόμματος. Ο λόγος για τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος φημολογείται έντονα ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κώστα Πετρίδη ο οποίος ετοιμάζεται να αφήσει την κεντρική πολιτική σκηνή και να ηγηθεί μιας νέας προσπάθειας για τον δήμο Λαγκαδά.

Διαβάστε περισσότερα στο mkdn.gr