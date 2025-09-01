Κέρδη για τις ευρωαγορές τη Δευτέρα, με την προσοχή στα μάκρο και τη Γαλλία

Ανοδικά πρόσημα καταγράφουν για την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και το μήνα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή να βρίσκεται στις ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας και στις πολιτικές εξελίξεις από τη Γαλλία.

Οι επενδυτές έχουν μια ιδιαίτερα «γεμάτη» εβδομάδα μπροστά τους, παρά την ηπιότερη συναλλαγματική δραστηριότητα που αναμένεται τη Δευτέρα λόγω της αργίας στην Wall Street για την Labor Day στις ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα στοιχεία για την πορεία των οικονομιών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, που θα δείξουν πως οι επιχειρήσεις ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις των αμερικανικών δασμών καθώς και στα τρέχοντα επίπεδα των επιτοκίων από τις ισχυρές κεντρικές τράπεζες.

Την Τρίτη θα ανακοινωθούν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατά τον Αύγουστο. Οι αναλυτές αναμένουν μια μέτρηση στο 2%, εντός του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, επανέλαβε τη Δευτέρα ότι η τράπεζα «θα συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να θέσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο», αναφερόμενη στον στόχο του 2%

«Περνώντας» τον Ατλαντικό, η προσοχή θα βρεθεί την Παρασκευή στα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, εν αναμονή των αποφάσεων της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για τη νομισματική της πολιτικής που θα ανακοινωθούν στις 17 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται πως οι αγορές δίνουν άνω του 87% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Πέρα από τα μάκρο, οι αναλυτές εστιάζουν στην πολιτική κρίση που διαπερνά τη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση του Φράνσουα Μπαϊρού φαίνεται να οδεύει προς κατάρρευση και να προκαλεί ισχυρή νευρικότητα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κέρδιζε 0,3% στις 551 μονάδες.

O Euro Stoxx 50 ανέβαινε 0,3% στις 5.367 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ισχυροποιούνταν 0,26% στις 9.210 μονάδες.Στη Φρανκφούρτη ο DAX ενισχύονταν 0,27% στις 23.985 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 έγραφε άνοδο 0,24% στις 7.722 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωνε κέρδη 0,56% στις 42.433 μονάδες και στη Μαδρίτη ο IBEX 35 ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος στις 14.953 μονάδες.

Μάκρο

Απρόσμενη κάμψη εμφάνισαν για τον Αύγουστο οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία, σύμφωνα με έκθεση της Nationwide Building Society, εταιρείας χορήγησης ενυπόθηκων δανείων, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Σε μηνιαίο επίπεδο οι τιμές συρρικνώθηκαν 0,1% έναντι ανόδου 0,5% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 0,1%.

Σε ετήσιο επίπεδο οι τιμές αυξήθηκαν 2,1% έναντι ανόδου 2,4% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 2,7%.