Απρόσμενη πτώση στις τιμές κατοικιών της Βρετανίας για τον Αύγουστο

Απρόσμενη κάμψη εμφάνισαν για τον Αύγουστο οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία, σύμφωνα με έκθεση της Nationwide Building Society, εταιρείας χορήγησης ενυπόθηκων δανείων, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Σε μηνιαίο επίπεδο οι τιμές συρρικνώθηκαν 0,1% έναντι ανόδου 0,5% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 0,1%.

Σε ετήσιο επίπεδο οι τιμές αυξήθηκαν 2,1% έναντι ανόδου 2,4% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 2,7%.

«Ο σχετικά συγκρατημένος ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών είναι ίσως κατανοητός, δεδομένου ότι η προσιτότητα παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα πρότυπα», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide, Ρόμπερτ Γκάρντνερ.

Ένας μέσος μισθωτός που αγοράζει μια τυπική πρώτη κατοικία με προκαταβολή 20% αντιμετωπίζει σήμερα μια μηνιαία δόση υποθήκης που αντιστοιχεί σε περίπου 35% του καθαρού μισθού του, πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 30%, είπε.

Το Reuters σημείωσε πως τον Αύγουστο η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε το βασικό επιτόκιο από 4,25% σε 4%, αλλά εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβραδύνουν το ρυθμό περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού.

Τον περασμένο μήνα, το Royal Institution of Chartered Surveyors δήλωσε ότι η ανάκαμψη στην αγορά κατοικιών είχε χάσει τη δυναμική της, καθώς ορισμένοι αγοραστές ανησυχούσαν για πιθανές αυξήσεις φόρων στον επόμενο προϋπολογισμό της υπουργού Οικονομικών Rachel Reeves.