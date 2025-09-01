Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταλύτης των οικονομικών εξελίξεων

Παρά τη σταθερή ανάπτυξη και τις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αγορών, οι προκλήσεις παραμένουν. Κατά συνέπεια είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για ουσιαστική αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου, ώστε η ανάπτυξη να αποκτήσει βιώσιμα χαρακτηριστικά και δυναμισμό.

Η τρέχουσα περίοδος αποτελεί καταλύτη για τη στρατηγική μετάβαση προς ένα νέο, πιο ανθεκτικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μοντέλο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους.

