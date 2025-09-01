ΕΚΤ για Γαλλία: Ανησυχητική οποιαδήποτε αλλαγή κυβέρνησης στην Ευρωζώνη, τόνισε η Λαγκάρντ

Μηνύματα ανησυχίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πολιτική κρίση που περνά η Γαλλία έστειλε τη Δευτέρα η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στο Radio Classique.

Υπενθυμίζεται πως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές λόγω της ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε προς την κυβέρνηση ο πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού και καθώς η κατάρρευση της κυβέρνησης φαντάζει -μέχρι στιγμής- το πιο πιθανό σενάριο.

Η κ. Λαγκάρντ σημείωσε το ενδεχόμενο πτώσης οποιαδήποτε «κυβέρνησης στην Ευρωζώνη προκαλεί ανησυχία».

Μιλώντας για τις περικοπές στο σχέδιο του προϋπολογισμού της γαλλικής κυβέρνησης (που προβλέπει μέτρα έντονης λιτότητας), η πρόεδρος της ΕΚΤ είπε πως «στην περίπτωση της Γαλλίας η δημοσιονομική πειθαρχία είναι απαραίτητη».

Η ίδια υποστήριξε πως με τη δεδομένη κατάσταση στο Παρίσι, το τραπεζικό σύστημα της Γαλλίας δεν είναι πηγή ανησυχίας».

«Πιστεύω ότι το γαλλικό τραπεζικό σύστημα είναι καλά κεφαλαιοποιημένο, ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης (του 2008), ότι είναι καλά δομημένο, καλά εποπτευόμενο και έχει υπεύθυνους παράγοντες», δήλωσε.

«Δεν πιστεύω ότι το τραπεζικό σύστημα καθαυτό αποτελεί σε καμία περίπτωση την πηγή του τρέχοντος κινδύνου, αλλά οι αγορές, σε όλες τις περιστάσεις αυτής της φύσης, αξιολογούν τον κίνδυνο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το σενάριο προσφυγής της Γαλλίας στο ΔΝΤ, η κ. Λαγκάρντ είπε πως η χώρα «δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση που χρειάζεται παρέμβαση του Ταμείου».

Ακόμα, τόνισε πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση που διαμορφώνεται στις αγορές με τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων».

Πληθωρισμός και δασμοί

Πέρα από τις αναφορές στη γαλλική κρίση, η κ. Λαγκάρντ μίλησε και για τα επίπεδα του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, ενόψει των στοιχείων για την πορεία του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά τον Αύγουστο (οι προκαταρκτικές ανακοινώσεις της Eurostat θα γίνουν αύριο, Τρίτη).

Η κεντρική τραπεζίτρια υποστήριξε πως η ΕΚΤ «θα συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να θέσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο», αναφερόμενη στον στόχο του 2% που έχει θέσει η ευρωτράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η κ. Λαγκάρντ στηλίτευσε επιπλέον την καθυστέρηση στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ προς την ΕΕ, η πρόεδρος της ΕΚΤ στάθηκε στο επίπεδο αβεβαιότητας που προκαλούν στην οικονομία.

Η Λαγκάρντ είπε ακόμα ότι η απόφαση που εξέδωσε την Παρασκευή εφετείο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι περισσότεροι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, προσθέτει «ένα επιπλέον στρώμα αβεβαιότητας» στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

Η επικεφαλής της ΕΚΤ μίλησε και σε ερώτημα για την ανάμειξη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών βρίσκεται η προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει από την Fed το μέλος του Δ.Σ., Λίζα Κουκ.

Η κ. Λαγκάρντ τόνισε πως ν η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ δεν ήταν πλέον ανεξάρτητη και εξαρτιόταν από τις εντολές του ενός ή του άλλου προσώπου, τότε πιστεύω ότι η επίδραση στην ισορροπία της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων που αυτό θα είχε σε όλο τον κόσμο, να είναι πολύ ανησυχητική, επειδή είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο».

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα στον πρόεδρο της Fed, Τζέρομ Πάουελ, επειδή δεν έχει προχωρήσει σε μείωσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ.