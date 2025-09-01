Γαλλία: Έμμεση παραδοχή του Μπαϊρού για το ότι η κυβέρνηση του οδεύει προς κατάρρευση

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, προχώρησε σε έμμεση παραδοχή για το ότι η κυβέρνηση του οδεύει προς κατάρρευση, εν μέσω του ιδιαίτερα τεταμένου πολιτικού σκηνικού που έχει δημιουργηθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ο Μπαϊρού ανακοίνωσε πως στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το αδιέξοδο σχετικά με τις προγραμματισμένες περικοπές στον προϋπολογισμό.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή σε διακαναλική συνέντευξη, ο Μπαϊρού μίλησε για τις προσπάθειες που έκανε για εξεύρεση λύσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναφέροντας πως «ο συμβιβασμός είναι κάτι όμορφο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτός».

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο ο Μπαϊρού πρότεινε περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ , οι οποίες -όπως υποστηρίζει- είναι απαραίτητες για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,6% του οικονομικού προϊόντος από το αναμενόμενο 5,4% φέτος.

Ο Μπαϊρού δήλωσε την Κυριακή ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται και ότι πιστεύει ότι έχει ακόμα πιθανότητες να πετύχει, μετέδωσε το Bloomberg.

«Το ζήτημα, το ερώτημα, δεν είναι η τύχη του πρωθυπουργού ή του Φρανσουά Μπαϊρού», είπε. «Και δεν είναι καν η τύχη της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι η τύχη της Γαλλίας»

Με τις απεργίες των εργαζομένων που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το μήνα, η απομάκρυνση του Μπαϊρού θα επαναφέρει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε ένα αδιέξοδο από το οποίο προσπαθεί να βγει από τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, που άφησαν τη Γαλλία με ένα αδιέξοδο κοινοβούλιο, καθώς παλεύει με το έλλειμμα.

Ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν τον Μακρόν για νέες βουλευτικές εκλογές ή ακόμα και πρόωρες προεδρικές εκλογές. Ο Μακρόν, ωστόσο, έχει στηρίξει τα σχέδια του Μπαϊρού και επιμένει ότι δεν θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027.