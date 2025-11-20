Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές, με «πάτημα» την πορεία της Nvidia

Σημαντικά κέρδη καταγράφουν για την Πέμπτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, «ακολουθώντας» το θετικό κλίμα και τη διάθεση για ρίσκο μεταξύ των επενδυτών που προκλήθηκε μετά από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Nvidia.

Τα αποτελέσματα του αμερικανικού τεχνολογικού «κολοσσού» για το τρίτο τρίμηνο του 2025 ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών με τη ζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη να συνεχίζει να «ταΐζει» την εταιρεία της οποίας ηγείται ο Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι μετρήσεις της Nvidia φαίνεται πως περιορίζουν τις ανησυχίες από σημαντική μερίδα των αναλυτών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, περί «φούσκας» στην AI λόγω των μεγάλων αποτιμήσεων που έχουν συγκεντρώσει οι μετοχές του κλάδου.

Πέρα από την Nvidia, οι αναλυτές εστιάζουν την προσοχή τους την Πέμπτη στα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας που θα ανακοινωθούν το μεσημέρι, τα πρώτα μετά από την λήξη του shutdown στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Τα μάκρο αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες στους επενδυτές για το εάν η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον Δεκέμβριο.

Στα της Ευρώπης, το ενδιαφέρον βρίσκεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στα σενάρια που «τρέχουν» για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει πως για τη λήξη του πολέμου (που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2022) θα πρέπει να υπολογιστεί η γνώμη των κρατών της ΕΕ, στον απόηχο των πιέσεων που φαίνεται να ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλτν Τραμπ, προς το Κίεβο για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα.

Η εικόνα στα ταμπλό