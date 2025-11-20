ΕΕ για Ουκρανία: Κάθε σχέδιο για λήξη του πολέμου χρειάζεται τη στήριξη της Ευρώπης

Μήνυμα πως το οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων για να λειτουργήσει έστειλε την Πέμπτη η επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Μιλώντας από τις Βρυξέλλες και πριν από τη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ, η Εσθονή αξιωματούχος τόνισε πως «αυτό που εμείς ως Ευρωπαίοι υποστηρίζουμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη, και χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξή της. Φυσικά, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται η συμμετοχή των Ουκρανών και των Ευρωπαίων».

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι υποστήριξε «υποστηρίζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά... φυσικά, διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης. Επομένως, αναμένουμε να ζητηθεί η γνώμη μας. Ελπίζω ότι δεν θα επιβληθούν περιορισμοί στην ικανότητα άμυνας του θύματος, αλλά του επιτιθέμενου».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υποστήριξε πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνευση στην Ουκρανία είναι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε παράλληλα στην ίδια γραμμή ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει επίσης να εγγυάται την ύπαρξη ενός κυρίαρχου και δημοκρατικού ουκρανικού κράτους, σημείωσε προσερχόμενος στη σύνοδο με τους ομολόγους του της ΕΕ.

Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ έρχονται καθώς το Reuters μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει την Ουκρανία για να δεχθεί τη λήξη του πολέμου.

Υπό αυτό το πρίσμα, την Πέμπτη ανώτατοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έφτασαν στην Ουκρανία για «συζητήσεις σχετικά με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου» με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η αποστολή, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη, μόλις επιστρέψει από ταξίδι στην Τουρκία.