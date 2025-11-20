Κεντρική Μακεδονία: Επένδυση στον Πολιτισμό -Τα έργα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς άνω των 100 εκατ. ευρώ

Σημαντική επένδυση στον πολιτισμό πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ και κύριο στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της, την ενθάρρυνση δημιουργίας πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου και τη στήριξη επικοινωνίας του, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την αύξηση της επισκεψιμότητας σε χώρους και περιοχές ιστορικής σημασίας και καλλιτεχνικής έκφρασης.

