Πίεση στον Ζελένσκι να αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία - Τι ζητούν από το Κίεβο, η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

Ανώτατοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έφτασαν στην Ουκρανία για «συζητήσεις σχετικά με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου» με τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η αποστολή, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη, μόλις επιστρέψει από ταξίδι στην Τουρκία.

Από την Τετάρτη κυκλοφόρησαν αναφορές ότι ΗΠΑ και Ρωσία έχουν προετοιμάσει νέο ειρηνευτικό σχέδιο, που περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας. Ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Μόσχα έχουν επιβεβαιώσει επίσημα αυτές τις πληροφορίες.

🇺🇦🇺🇸Met in Kyiv with @SecArmy Daniel Driscoll.

Ukraine is a reliable ally of the United States, and we are ready to strengthen America’s global leadership, drawing on the lessons of modern warfare.

Ukrainian products in the fields of unmanned systems, communications, and… pic.twitter.com/OxKcFMVoQm — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 19, 2025

Την ίδια ημέρα, τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην πόλη Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας. Η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της το 2022.

«Ο υπουργός Ντρίσκολ και η ομάδα έφτασαν το πρωί στο Κίεβο εκ μέρους της κυβέρνησης, σε αποστολή συλλογής πληροφοριών και συνομιλιών με Ουκρανούς αξιωματούχους για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού συνταγματάρχης Ντέιβιντ Μπάτλερ.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου του Στρατού των ΗΠΑ στρατηγός Ράντι Τζορτζ, ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη στρατηγός Κρις Ντόναχιου και ο ανώτατος υπαξιωματικός του Στρατού Μάικλ Βάιμερ.

Οι Ντρίσκολ και Τζορτζ είναι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού που επισκέπτονται την ουκρανική πρωτεύουσα από τότε που ανέλαβε πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ντένις Σμυχάλ, ανέφερε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν «στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή των ιστορικών συμφωνιών άμυνας» που υπέγραψαν Ζελένσκι και Τραμπ, ενώ ευχαρίστησε την Ουάσινγκτον για την έγκριση πακέτου υποστήριξης αξίας περίπου 105 εκατομμυρίων δολαρίων για το σύστημα αεράμυνας PATRIOT.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο CBS ότι οι συνομιλίες θα αφορούν την κατάσταση στο μέτωπο, καθώς και πιθανά βήματα προς κατάπαυση του πυρός, προσθέτοντας πως «οι πρόεδροι Ζελένσκι και Τραμπ έχουν ήδη συμφωνήσει για τερματισμό των συγκρούσεων κατά μήκος της σημερινής γραμμής επαφής και για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία».

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου

Υπενθυμίζεται ότι αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει στην Ουκρανία ένα σχέδιο ειρήνης που προβλέπει παραχώρηση εδαφών, μείωση στρατιωτικών δυνάμεων και παράδοση οπλικών συστημάτων, προκαλώντας ανησυχία στο Κίεβο καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην ανατολική χώρα και ο πρόεδρος Ζελένσκι αντιμετωπίζει πολιτική κρίση λόγω σκανδάλου διαφθοράς.

Οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων όρων. Η Ουάσινγκτον θέλει από το Κίεβο να αποδεχθεί τα βασικά σημεία του σχεδίου, πρόσθεσαν.



Ένα τέτοιο σχέδιο θα συνιστούσε σημαντικό πλήγμα για την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει νέες ρωσικές προελάσεις στην ανατολική χώρα, ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς, που την Τετάρτη οδήγησε την ουκρανική βουλή στην παύση των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο έχει λάβει «σήματα» σχετικά με ένα σύνολο αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει συζητήσει με τη Μόσχα. Η Ουκρανία δεν έχει εμπλακεί στη διαμόρφωση των προτάσεων, πρόσθεσε η πηγή.



Ο Ζελένσκι, που την Τετάρτη είχε συνομιλίες στην Τουρκία με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Κίεβο.

Τα σημάδια νέας ώθησης από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν την Τετάρτη τη μεγαλύτερη άνοδο των ουκρανικών κρατικών ομολόγων εδώ και μήνες.

Καμία δια ζώσης συνομιλία δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, σκοτώνοντας 25 ανθρώπους σε νυχτερινές επιθέσεις.

Η αντίδραση της Μόσχας και οι ρωσικές επιδιώξεις

Η ρωσική πλευρά υποδέχθηκε το σχέδιο με συγκρατημένη ικανοποίηση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν νέες επίσημες πρωτοβουλίες», ωστόσο τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι προτάσεις Τραμπ «κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ρώσοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι το σχέδιο ικανοποιεί τις στρατηγικές απαιτήσεις της Μόσχας, διασφαλίζοντας τα κεκτημένα εδάφη και αποκλείοντας την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Μόσχα επιδιώκει να εμφανιστεί πρόθυμη για διάλογο, παρουσιάζοντας το σχέδιο ως «ρεαλιστική βάση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων» που θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση της περιοχής υπό τους όρους που έχει επιβάλει στρατιωτικά.

Ευρωπαϊκή και βρετανική στάση – Οι προοπτικές ειρήνης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί στάση επιφυλακτικότητας απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο, επισημαίνοντας ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αν δεν διασφαλίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι Βρυξέλλες ταυτόχρονα ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία, προωθώντας σχέδιο για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρώπη.

Το Λονδίνο εξέφρασε στήριξη στις αμερικανικές προσπάθειες. Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», προσθέτοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

Παρά τις διαφωνίες, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η αναζωπύρωση της αμερικανικής ηγεσίας και η εμπλοκή χωρών όπως η Τουρκία και η Βρετανία ενισχύουν τις ελπίδες για ειρηνευτική αποκλιμάκωση, αν και οι όροι του σχεδίου θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι για να γίνουν αποδεκτοί από το Κίεβο.