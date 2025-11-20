Με τους φίλους μας. Αδιαπραγμάτευτα

Η ελληνική κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να τηρήσει τη συμφωνία της με τους Κινέζους. Οι οποίοι Κινέζοι το 2015 δεν είναι οι Κινέζοι του 2008. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Επίσης, το 2008 οι φίλοι μας της Εσπερίας δεν έβαζαν το χέρι στην τσέπη για επενδύσεις στην Ελλάδα. Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η Δύση βλέπει την κινεζική επέκταση ως απειλή. Η δική μας θέση είναι εκεί που ήταν πάντα. Με τη Δύση. Οπότε, το νέο λιμάνι στην Ελευσίνα μπορεί να δώσει τη λύση, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος Κωστής!

Οι Κινέζοι μπορούν να μείνουν, μπορούν και να φύγουν. Αρκεί να τηρούν τους νόμους της χώρας και να περιφρουρούν τον χώρο τους. Ακριβώς για να μην γίνονται «περίεργα πράγματα» σαν κι αυτά που αποκάλυψαν πρόσφατα οι διωκτικές αρχές. Και τα οποία δεν συμβαίνουν μόνο εδώ, αλλά έχει σημασία να υπάρχει ένα τείχος απέναντι στην παρανομία.

Η προστασία της επένδυσής τους, όμως, είναι μια σημαντική παράμετρος για μια χώρα όπως η Ελλάδα. Αυτό δεν συζητείται, είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι άνθρωποι ήρθαν και επένδυσαν και δεν μπορεί και δεν πρέπει κανείς να τους εξαναγκάσει να φύγουν.

Όπως αδιαπραγμάτευτο είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πει όχι σε μια καλή πρόταση. Αν το νέο λιμάνι της Ελευσίνας αυξήσει την εμπορική κίνηση και φέρει νέα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κλείσει τα αυτιά της. Τι να πούμε, δηλαδή; Δεν θέλουμε τα λεφτά των Αμερικανών και θέλουμε μόνο τα λεφτά των Κινέζων;

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραχώρηση των υποδομών της χώρας στους Κινέζους και σε επιχειρηματίες που θέτουν σε πρώτη τους προτεραιότητα το συμφέρον της Ρωσίας από εκείνο της Ελλάδας, ήταν μία λαθεμένη πολιτική επιλογή. Πετυχημένη οικονομικά στην εποχή που έγιναν, αλλά λαθεμένη πολιτικά. Ότι αυτά συνέβησαν στην εποχή που η χώρα ήταν «ανοικτή» στις αρχές της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε κάποια στιγμή. Για να μην ξανασυμβεί. Στο μέλλον. Η εξωτερική πολιτική της χώρας πρέπει να είναι σταθερή. Δεν μπορεί να παλαντζάρει τόσο πολύ, σαν εκκρεμές, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, για το ταξίδι των υπουργών του στη Μόσχα. Όταν αποκαλούσαν τους Ρώσους συντρόφους και εκείνοι γέλαγαν. Διότι αυτή η ελαφρότητα είναι τόσο ασυνήθιστη σε άλλες χώρες, τόσο επιζήμια, που προκαλεί τον γέλωτα. Ακόμη και μεταξύ εκείνων που ευνοούνται από τη δική μας ανοησία...

Για την Ελλάδα έχει τεράστια σημασία να παραμείνει πιστή στους συμμάχους της. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε η Πίστη και η Εμπιστοσύνη θα αποδειχτούν από τις πιο ισχυρές αξίες. Οπότε, και το λιμάνι της Ελευσίνας θα φτιαχτεί και όποιο άλλο λιμάνι χρειαστεί. Με τη Δύση. Σταθερά και αμετακίνητα.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]