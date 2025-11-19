Reuters, FT

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνύσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα πρέπει να αποδεχθεί τα βασικά σημεία ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Το σχέδιο φέρεται να αναπτύχθηκε σε διαβούλευση με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων παραχώρηση ουκρανικών εδαφών, περιορισμό οπλικών συστημάτων και σημαντική συρρίκνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε ένα σημαντικό πισωγύρισμα για το Κίεβο, καθώς στην ανατολική Ουκρανία αντιμετωπίζει τον ρωσικό στρατό που αποκομίζει εδαφικά κέρδη και με τον Ζελένσκι να αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο διαφθοράς το οποίο εξελίσσεται με την αποπομπή σήμερα των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης από το κοινοβούλιο.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο έλαβε «σήματα» για μια σειρά αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου τα οποία η Ουάσιγκτον συζήτησε με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, δήλωσε η πηγή.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε σήμερα συνομιλίες στην Τουρκία, με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί αύριο με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν πηγές από τους Financial Times, η πρόταση προβλέπει τη μείωση στο μισό του ουκρανικού στρατού, την παράδοση ορισμένων όπλων και την παράδοση του Ντονμπάς.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ζελένσκι είναι απογοητευμένος από τις προτάσεις του σχεδίου.

Μάλιστα, της σύνταξης του σχεδίου εμφανίζεται να ηγείται ο απεσταλμένος του Τραμπ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φέρεται να το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο, Κιρίλ Ντμίτριεφ ενώ έχει προωθηθεί και στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σημειώνεται ότι, οι ενδείξεις της ανανεωμένης προσπάθειας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν σήμερα τη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των κρατικών ομολόγων της Ουκρανίας εδώ και μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι, απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, προκαλώντας σήμερα με τις επιθέσεις της τον θάνατο 25 ανθρώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι προσπάθειες για την αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αλλαγής των όρων της για τον τερματισμό του πολέμου.

Άλλωστε, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί εδώ και καιρό από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τέσσερις επαρχίες που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι αποτελούν μέρος της Ρωσίας. Η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι έχει αποσύρει οποιαδήποτε από αυτές τις απαιτήσεις και η Ουκρανία λέει ότι δεν θα τις αποδεχτεί.

Axios: Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία

Νωρίτερα, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Axios ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται κρυφά με τη Ρωσία για την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόκειται για ένα σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ, εμπνευσμένο από την επιτυχημένη προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα. Ένας υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της.

Τα 28 σημεία του σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: Ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, ασφάλεια στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Δεν είναι, πάντως, σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σιγά-σιγά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερο έδαφος από ό,τι απαιτεί το Κρεμλίνο.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διευθύνει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και επίσης εμπλέκεται έντονα στη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios σε συνέντευξη τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ, όταν ο Ντμίτριεφ επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο υποβάθμισε την Τετάρτη την αναφορά του Axios ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονταν πάνω σε ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία και δήλωσε ότι δεν υπήρχαν νέες εξελίξεις να ανακοινωθούν από τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε απευθείας αν ήταν αλήθεια, όπως ανέφερε το Axios, ότι μια εννοιολογική συζήτηση είχε οδηγήσει σε νέες προτάσεις για την ειρήνη που είχαν καταγραφεί σε έγγραφο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόοδος σχετικά με αυτό που να μπορούν να σας αναφερθούν».

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει αν υπήρχαν νέες εξελίξεις όσον αφορά τους ρωσικούς όρους για την ειρήνη, όπως αυτοί καθορίστηκαν από τον Πούτιν το 2024, ο Πεσκόφ απάντησε ότι, εκτός από τις συζητήσεις στη σύνοδο κορυφής του Άνκορατζ, δεν υπήρχαν άλλες εξελίξεις.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία πριν από το τέλος της χρονιάς

Ταυτόχρονα, σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία πριν από το τέλος του έτους ευελπιστεί η Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έχοντας στο πλευρό του τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο υπολογίζει στις διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας η οποία επιθυμεί να συμβάλει στις διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Φυσικά, είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Επί του παρόντος έχουν ενεργοποιηθεί πολλές διαδικασίες και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν εστιάσει στην επίτευξη ειρήνης», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.