Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικίες στη δυτική Ουκρανία: 25 νεκροί - Σε επιφυλακή η Πολωνία (pics&vids)

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας που έπληξε πολυκατοικίες στην πόλη Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας, δήλωσαν την Τετάρτη Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, περίπου άλλοι 80 τραυματίστηκαν καθώς η Ρωσία εκτόξευσε 476 drones και 48 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, πλήττοντας ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές και αναγκάζοντας τις αρχές να επιβάλουν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές, μέσα σε παγωμένες θερμοκρασίες.

Οι επάνω όροφοι μιας πολυκατοικίας στο Τερνόπιλ ξηλώθηκαν από την επίθεση. Καπνός υψωνόταν καθώς τα πυροσβεστικά συνεργεία προσπαθούσαν να κατασβήσουν τις φλόγες, ενώ συντετριμμένοι κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί απ’ έξω περιμένοντας νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Δείτε τη στιγμή που ρωσικό πύραυλος πλήττει την πόλη Τερνόπιλ:

Για «πύρινη λάβα» κάνει λόγο ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών

«Φαίνεται ότι από τον ένατο μέχρι τον πρώτο όροφο, αυτή η ''πύρινη λάβα'' κατέκαψε τους ανθρώπους μας. Δεν πρόλαβαν να ξεφύγουν από τα διαμερίσματά τους επειδή όλα είχαν τυλιχτεί στις φλόγες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο σε τηλεοπτικά σχόλιά του.

Αξιωματούχοι είπαν ότι τρία παιδιά περιλαμβάνονται στους νεκρούς και ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, καθώς περίπου 25 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Η Οξάνα Κόμπελ ελπίζει ότι ο γιος της θα βρεθεί ζωντανός. Βρισκόταν σε ένα διαμέρισμα στον ένατο όροφο τη στιγμή της επίθεσης.

«Πήγα στη δουλειά, άκουσα τις εκρήξεις. Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα “Μπογκντάν, πήγαινε στο καταφύγιο, ντύσου.” Μου απάντησε “Μαμά, έχω ήδη σηκωθεί, όλα θα πάνε καλά”», είπε.

Σημειώνεται ότι, η Πολωνία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, έκλεισε προσωρινά τα αεροδρόμια Ρζεσούφ και Λούμπλιν στη νοτιοανατολική χώρα και απογείωσε πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, ενώ η Ρουμανία έκανε το ίδιο, αφού εντοπίστηκε drone να εισέρχεται στο έδαφός της.

Περισσότερη πίεση στη Ρωσία ζητά ο Ζελένσκι

Η Ρωσία εξαπέλυσε την επίθεση καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξίδευε στην Τουρκία για συνομιλίες με σκοπό να βοηθήσουν στην αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, μετά τη σύντομη περιοδεία του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερων πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στο Κίεβο.

«Κάθε θρασύτατη επίθεση εναντίον της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια προς την Ουκρανία μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση», είπε στην πλατφόρμα Χ.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.



In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Η Ουκρανία θα «φέρει τη φρικτή δολοφονία της Ρωσίας στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Ενεργειακές υποδομές επλήγησαν σε επτά ουκρανικές περιφέρειες, είπαν αξιωματούχοι. Επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κατανάλωση ρεύματος για τους χρήστες σε ολόκληρη τη χώρα.

Μάρτυρας του Reuters στη δυτική πόλη Λβιβ ανέφερε ότι άκουσε εκρήξεις, ενώ η βορειοδυτική πόλη Χάρκιβ δέχθηκε πυρά. Κάτοικοι κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό πολύ μακριά, στο Κίεβο.

Η Ρωσία, η οποία αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους, είπε ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε «τρομοκρατικές επιθέσεις» σε ρωσικά εδάφη. Είπε ότι ουκρανικές δυνάμεις είχαν εκτοξεύσει τέσσερις αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS εναντίον της νότιας ρωσικής πόλης Βορόνεζ.

Ο ουκρανικός στρατός είπε την Τρίτη ότι είχε πλήξει στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία με τους πυραύλους αυτούς.