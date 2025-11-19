Ο Αλέξης Τσίπρας και οι μεταμορφώσεις της Κίρκης

Ο Αλέξης Τσίπρας, σα να είναι η Κίρκη, μέσα στο βιβλίο που υπογράφει, μεταμορφώνει τις καταστάσεις και τους συντρόφους του, σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Προφανώς έχει τους λόγους του. Που δεν είναι άλλοι, από την συγκρότηση αποκλειστικά μιας νέας προσωπικής πολιτικής ατζέντας, χωρίς υπολείμματα από το παρελθόν.

Η Κίρκη σύμφωνα με τη Μυθολογία ήταν μια πανίσχυρη μάγισσα – θεά της Αιαίας και ίσως η τρομακτικότερη μορφή της Οδύσσειας. Αφού χρησιμοποιώντας τη μαγεία της, κυρίως μέσω ενός μαγικού ραβδιού και διαφόρων φίλτρων, μεταμόρφωνε όποιον επέλεγε σε κάτι το διαφορετικό.

Τους σύντροφους του Οδυσσέα τους είχε μεταμορφώσει σε χοίρους. Τον βασιλιά των Λατίνων Πίκο, που είχε αρνηθεί τον έρωτα της, τον είχε μεταμορφώσει σε δρυοκολάπτη. Και την Σκύλλα επειδή την είχε ερωτευτεί σφοδρά ο Γλαύκος, την είχε μεταμορφώσει στο γνωστό τέρας με τα έξη κεφάλια και τους σκύλους γύρω από την μέση της.

Ήδη από τον Αύγουστο, στα πλαίσιο του περίφημου rebranding, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει μια συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, στην οποία μεταμόρφωνε τα θλιβερά και για πολλούς τραγικά βιώματα από το Δημοψήφισμα του 2015, σε κάτι άλλο. Έτσι σύμφωνα με τον ίδιο, το καταστροφικό Δημοψήφισμα μεταμορφώθηκε σε «μια μορφή δραματοποίησης» για να επιτύχει παραχωρήσεις από τους πιστωτές μας.

Την καταστροφική τετραετία που ζήσαμε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του με τη ακροδεξιά που Πάνου Καμμένου, την μεταμορφώνει σε «ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε συλλογικά».

Οι μεταμορφώσεις συνεχίζονται και μέσα από το ίδιο του το βιβλίο, αποσπάσματα από το οποίο έχουν διαρρεύσει στα μάσα μαζικής ενημέρωσης.

Την παραίτηση του (δραπέτευσή κατά πολλούς) από την αρχηγία του Σύριζα, μετά τις συντριπτικές προσωπικές εκλογικές του ήττες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την μεταμορφώνει σε απελευθέρωση ενός παγιδευμένου περιστεριού στο μπαλκόνι του σπιτιού του.

Τους πρωτοκλασάτους συντρόφους της κυβέρνησης του, όπως ήταν ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ήσυχος τους μεταμορφώνει σε γραφικές καρικατούρες ενός ταξιδιού στη Μόσχα.

Αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη, τους μεταμορφώνει στο βιβλίο του σε εξαπατημένα θύματα, μιας δικής του μηχανορραφίας, σχετικής με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης του.

Γιατί άραγε ο Αλέξης Τσίπρας ως άλλη Κίρκη μεταμορφώνει τις καταστάσεις που ζήσαμε και τους πρωταγωνιστές συντρόφους του, σε κάτι άλλο; Μια πρώτη απάντηση είναι ότι προσπαθεί να εξωραΐσει τις εντυπώσεις γι’ αυτά

που ζήσαμε. Μια δεύτερη απάντηση είναι ότι θέλει να χρεώσει σε άλλους τα προσωπικά του λάθη, λες και οι «υπουργοί – καρικατούρες» είχαν πάει στην Μόσχα για ταξίδι αναψυχής, και δεν βρίσκονταν εκεί σε κυβερνητική αποστολή μετά από πρωθυπουργική εντολή. Μια τρίτη απάντηση είναι ότι θέλει να «βγει ο καλός της ιστορίας», που ξεγελούσε τους τεχνοκράτες υπουργούς, για να μοιράσει «λεφτά στο λαό».

Η οφθαλμοφανέστερη των απαντήσεων, είναι ότι θέλει να διαρρήξει τους δεσμούς με το πολιτικό παρελθόν του, να αποποιηθεί όλων των ευθυνών που του αναλογούν από την πρωθυπουργική του θητεία και να απομακρύνει όλα τα κομματικά βαρίδια. Με στόχο να ηγηθεί ενός συνεταιρισμού του δήθεν προοδευτικού χώρου. Ενός κατά κυριολεξία συνεταιρισμού, καθώς απευθύνεται σε όλους όσοι εκτιμούν ότι δύσκολα θα περάσουν με αξιώσεις το κατώφλι του κοινοβουλίου και σε όλους όσοι επιδιώκουν να κατακτήσουν κυβερνητικούς θώκους.

Και δεν είναι τυχαίο ότι καταγράφονται περισσότερο κινήσεις προσώπων παρά κινήσεις κομμάτων ή συλλογικοτήτων, που εκδηλώνουν την επιθυμία τους να βρεθούν κοντά στη λίστα του Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα είναι το κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά, θα προσφέρουν στον rebranded Αλέξη Τσίπρα αυτό που επιδιώκει. Την πολυπόθητη «+1 ψήφο» περισσότερη από το ΠΑΣΟΚ. Διότι από εκείνη τη στιγμή της «+1 ψήφου» και μετά, όλες οι φυγόκεντρες δυνάμεις εντός του ΠΑΣΟΚ θα απελευθερωθούν. Και από εκεί που σήμερα τον θεωρούν, απλό συνομιλητή τους, όπως έγραψε η Κατερίνα Γαλανού στο άρθρο της «Μειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ όσοι δεν θεωρούν συνομιλητή τον Τσίπρα!».

μετά τις πρώτες εκλογές και την «+1 ψήφο» θα τον δουν ως τον Δούρειο Ίππο, που θα τους οδηγήσει με επιτυχία στην κατάκτηση της Τροίας, δηλαδή στην κυβέρνηση. Χωρίς το επίσημο ένδυμα του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως. Αλλά αυτό τους είναι αδιάφορο. Οι κυβερνητικές καρέκλες να είναι καλά.

Άλλωστε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ως άλλη Κίρκη μεταμορφώνει σήμερα τους πρώην «προδότες», «δωσίλογους», «γερμανοτσολιάδες», «νενέκους», «κουίσλιγκ», «ανδρίκελα της Μέρκελ», «υποτελείς». «εθελόδουλους», «οικονομικούς δολοφόνους», που ήταν στημένοι «στα τέσσερα», σε συνομιλητές, συνοδοιπόρους και συμμάχους, στα πλαίσια του «προοδευτικού» μετώπου κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και το θλιβερό είναι, ότι οι Πασόκοι προσβλέπουν στην πολιτική τους επιβίωση, μέσω της συνεργασίας και συμπόρευσης μαζί του.