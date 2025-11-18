Μειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ όσοι δεν θεωρούν συνομιλητή τον Τσίπρα!

Θα ήταν εκτός γραμμής και λίγο αγνώμων η κυρία Ράνια Θρασκιά, εάν απαντούσε διαφορετικά στο ερώτημα που δέχθηκε, εάν ο Αλ. Τσίπρας, περιλαμβάνεται στους συνομιλητές του ΠΑΣΟΚ για την προοδευτική αλλαγή την οποία διαφημίζει ως κεντρικό της στόχο η Χαριλάου Τρικούπη.

Πριν καταλήξει στην πράσινη ΚΟ - μετά από την ενός έτους παραμονή της στο «καθαρτήριο» ως ανεξάρτητη - η κυρία Θρασκιά είχε επιλεγεί τον Μάιο του ‘ 25 από τον Αλέξη Τσίπρα να ενταχθεί ως ενέσιμο ανανέωσης στο ψηφοδέλτιο της Α‘ Θεσσαλονίκης. Και τον είχε δικαιώσει καθώς πρόσφερε στον ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν 15.000 σταυρούς, μια αξιοπρεπέστατη παρουσία και προοπτική, που σε δεύτερο χρόνο διείδε και αξιοποίησε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Αυτονοήτως, λοιπόν για στελέχη όπως είναι η βουλευτής Θεσσαλονίκης, η επάνοδος Τσίπρα, δεν δημιουργεί αίσθημα κινδύνου. Τουναντίον ωφελιμιστικά και κυνικά ίσως διευρύνει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες. Το προβληματικό είναι ότι η θέση αυτή είναι κυρίαρχη στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι περισσότεροι στο κόμμα εκπέμπουν με ευκρίνεια το μήνυμα, ότι ζωτικός στόχος είναι να εκμηδενιστεί η πιθανότητα μιας τρίτης νίκης της ΝΔ! Νιώθουν ότι άλλος τρόπος για να τον πετύχουν, εκτός από τον ευρύ συνεταιρισμό του εμφανιζόμενου, ως προοδευτικού χώρου, δε διαφαίνεται τουλάχιστον έως τώρα. Αισθάνονται καλύτερα σκεπτόμενοι, ότι θα μπουν στα παζάρια με τον Τσίπρα που τους πήρε ήδη μια φορά το «μαγαζί», από το να ζήσουν ένα τριπλ Μητσοτάκη.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ανδρουλάκης προκαλεί εντύπωση με τα άσφαιρα πυρά προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού με την κριτική του να περνά … σύριζα από τα ουσιώδη τα οποία καταλογίζουν οι πολίτες στη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Η χειρότερη κατηγορία που αποδίδει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι εκείνος φταίει γιατί κυβερνάει ακόμη ο Μητσοτάκης!

Ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος υποδεικνύουν επίμονα στην ηγεσία, ότι δεν έχει τίποτα να φοβάται το ΠΑΣΟΚ από τις κουβέντες με Τσίπρα, Φάμελλο, Χαρίτση, Κόκκαλη, γιατί όχι και Ζωή και Βαρουφάκη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ετοιμάζεται μάλιστα στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να κατεβάσει «αντί ΝΔ» πλατφόρμα, ενώ και ο Παύλος Γερουλάνος έχει την άποψη ότι με όλους τους άλλους, πλην της ΝΔ, μια χαρά μπορεί να τα βρει το ΠΑΣΟΚ.

Ως εκ τούτου διαυγέστατα την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, εξέφρασε η Ράνια Θρασκιά. Ρητορικής φύσεως επομένως και το ερώτημα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, εάν είναι κοινή συνισταμένη στο ΠΑΣΟΚ ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί συνομιλητή τους.