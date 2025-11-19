Ζελένσκι: Η Ουκρανία ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία πριν από το τέλος της χρονιάς

Σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία πριν από το τέλος του έτους ευελπιστεί η Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έχοντας στο πλευρό του τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο υπολογίζει στις διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας η οποία επιθυμεί να συμβάλει στις διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Φυσικά, είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Επί του παρόντος έχουν ενεργοποιηθεί πολλές διαδικασίες και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν εστιάσει στην επίτευξη ειρήνης», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

Το σχέδιο των ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία - Παραχώρηση εδαφών και συρρίκνωση του στρατού από το Κίεβο

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα πρέπει να αποδεχθεί τα βασικά σημεία ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters. Το σχέδιο φέρεται να αναπτύχθηκε σε διαβούλευση με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων παραχώρηση ουκρανικών εδαφών, περιορισμό οπλικών συστημάτων και σημαντική συρρίκνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, δημοσίευμα του Axios ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται κρυφά με τη Ρωσία για την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Με βάση το εν λόγω δημοσίευμα πρόκειται για ένα σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ, εμπνευσμένο από την επιτυχημένη προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα. Ένας υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο υποβάθμισε την Τετάρτη την αναφορά του Axios ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονταν πάνω σε ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία και δήλωσε ότι δεν υπήρχαν νέες εξελίξεις να ανακοινωθούν από τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Οι προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει, ενώ τον περασμένο μήνα ακύρωσε ξαφνικά μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Ο Τραμπ παρόλο που συγκρούστηκε στο Οβάλ Γραφείο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, πρόσφατα εξέφρασε απογοήτευση και δυσαρέσκεια για τον Πούτιν, αν και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ελπίζει να τερματιστεί ο πόλεμος.

Όταν ρωτήθηκε απευθείας αν ήταν αλήθεια, όπως ανέφερε το Axios, ότι μια εννοιολογική συζήτηση είχε οδηγήσει σε νέες προτάσεις για την ειρήνη που είχαν καταγραφεί σε έγγραφο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόοδος σχετικά με αυτό που να μπορούν να σας αναφερθούν».