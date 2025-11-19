Nvidia: Η ώθηση στα κέρδη με οδηγό την AI και η επόμενη μέρα στις αγορές

Τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της κατασκευάστριας εξελιγμένων chips Nvidia ήταν, για άλλη μία φορά, πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς, ένα «φιλί της ζωής» στα τεράστια πονταρίσματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μετοχή κέρδιζε πάνω από 3% σε συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street αφού ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή στα $1,30 και πωλήσεις 57,01 δισ. δολάρια.

Με βάση το consensus των προβλέψεων, η αγορά περίμενε κέρδη ανά μετοχή στα $1,25 στο τρίτο τρίμηνο σε πωλήσεις $54,92 δισ. Η Wall Street επίσης έβλεπε τη διοίκηση της εταιρείας να προϊδεάζει για κέρδη ανά μετοχή στα $1,43 στο τέταρτο τρίμηνο και πωλήσεις $61,6 δισ.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι περιμένει πωλήσεις γύρω στα $65 δισ. στο τρέχον τρίμηνο.

Η προσμονή της αγοράς ήταν ότι τα αποτελέσματα της Nvidia θα έδιναν μια απάντηση στο ερώτημα αν οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν διαμορφώσει μια φούσκα. Διακυβεύονταν πολλά με τους επενδυτές ανήσυχους με τα επίπεδα αποτιμήσεων καθώς δαπανώνται τεράστια ποσά χωρίς ακόμη να έχουν πολλά να δείξουν.

Τα δισεκατομμύρια που ρέουν στις υποδομές της Τεχνητής Νοημοσύνης διογκώνουν μια φούσκα ή ετοιμάζουν τα θεμέλια για μεγάλη άνοδο της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης;

Από τον Οκτώβριο του 2022 που ξεκίνησε το τρέχον bull market, γύρω στο 75% των κερδών του S&P500 προήλθαν από επτά μετοχές – Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia και Tesla. Οι «Υπέροχες 7» (σ.σ. The Magnificent Seven), όπως τις βάπτισε η αγορά, είχαν συνολική κεφαλαιοποίηση γύρω στα $21,5 τρισ. στα μέσα Νοεμβρίου.

Οι στρατηγικές τους, ίσως με εξαίρεση την Apple, έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Όμως, αν το ΑΙ δεν αποφέρει τα έσοδα ή την αποδοτικότητα που προσδοκούν οι εισηγμένες του Big Tech, οι επιπτώσεις στη χρηματιστηριακή αγορά είναι πολύ πιθανό ότι θα είναι σοβαρές.

Πολλές εταιρείες επενδύουν τεράστια ποσά στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων data centers και τις τεράστιες ανάγκες ηλεκτρισμού που καταναλώνουν.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα κεφάλαια που θα δαπανηθούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη φέτος θα φτάσουν τα $390 δισ. και θα αυξηθούν κατά 19% το 2026. Η Bank of America προβλέπει ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες θα φτάσουν τα $1,21 τρισ. το 2030.

Οι αποδέκτες της μερίδας του λέοντος των δαπανών αυτών είναι γύρω στις 10 εταιρείες που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους σαν πελάτες και επενδυτές με έναν «όλο και πιο κυκλικό» τρόπο, όπως το περιγράφει σε έκθεση της η Morgan Stanley.

H αναφορά αυτή παραπέμπει στις σχέσεις μεταξύ των Oracle, OpenAI, Nvidia, Microsoft, CoreWeave και AMD που περιλαμβάνουν δισεκατομμύρια σε μετοχικές συμμετοχές, κατανομές εσόδων, χρηματοδοτήσεις προμηθευτών και συμφωνίες επαναγοράς που ανταλλάσσουν μεταξύ τους.

Το πρόβλημα στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ότι τα έσοδα που παράγουν οι εταιρείες του ΑΙ είναι πολύ μικρότερα από τα τεράστια ποσά κεφαλαίων που δαπανούν οι Υπέροχες 7 και στρέφουν προς αυτές.

Οι δαπάνες στο ΑΙ από τους κολοσσούς τεχνολογίας του S&P500 ανέρχονται γύρω στα $400 δις ετησίως. Η OpenAI που έφτιαξε το ChatGPT περιμένει έσοδα μόνο $13 δις φέτος.

Aυτό αποτυπώνει τη συζήτηση στην αγορά τις μέρες αυτές. Μπορεί η ομάδα των 10 εταιρειών του ΑΙ να δημιουργήσει έσοδα που να δικαιολογούν τις δαπάνες που πραγματοποιούνται;

Aν η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική ή ότι όχι σε χρονικό διάστημα που να ικανοποιεί τις μελλοντικές προσδοκίες των επενδυτών, οι συνέπειες για τις χρηματιστηριακές αγορές μπορεί να είναι σκληρές.

