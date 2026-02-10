Η ισχυρή άνοδος του Nikkei «οδήγησε» θετικά τις ασιατικές αγορές

Ανοδικά πρόσημα επικράτησαν για την Τρίτη στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, με τον Nikkei να «οδηγεί» την άνοδο στον απόηχο της μεγάλης εκλογικής νίκης που πέτυχε η Σαναέ Τακαΐτσι στην Ιαπωνία.

Οι αναλυτές «διαβάζουν» ως θετικά για τις αγορές τα όσα ανέφερε η 64χρονη ηγέτιδα σχετικά με την πορεία της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, κάτι που αποτυπώνεται και στο ότι ο Nikkei στο Τόκιο «έσπασε» ενδοσυνεδρικά τα επίπεδα των 58.000 μονάδων, προτού κλείσει με άνοδο 2,2% στις 57.062 μονάδες.

Πέρα από την Ιαπωνία, οι αναλυτές αναμένουν τα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Τα εν λόγω μάκρο αναμένεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ως προς τη νομισματική της πολιτική.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών κατέγραψαν άνοδο, ενισχυμένες από τα κέρδη άνω του 10% της ιαπωνικής Softbank, μετά από την ανοδική αναθεώρηση των στόχων εσόδων και κερδών.

Στην κίνηση των δεικτών, o ASX/200 στην Αυστραλία ενισχύθηκε 0,19% στις 8.886 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα ισχυροποιήθηκε 0,07% στις 5.301 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία ανέβαινε 0,43% στις 25.997 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite κέρδισε 0,13% στις 4.128 μονάδες, ο Shenzhen Component ήταν αμετάβλητος στις 14.120 μονάδες και ο CSI 300 σημειώνε άνοδο 0,11% στις 4.724 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχυόταν 0,34% στις 27.153 μονάδες.