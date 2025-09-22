Goldman Sachs για τον S&P 500: Πρόβλεψη για 7.200 μονάδες μες στο επόμενο 12μηνο

Η Goldman Sachs αναθεώρησε επί τω βελτίω τις προβλέψεις της για τον S&P 500, λέγοντας ότι η ισχυρή αύξηση των κερδών θα πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω κέρδη, ακόμη και καθώς οι αποτιμήσεις παραμένουν υψηλές.

Σύμφωνα με το investing.com, η τράπεζα αναμένει τώρα ότι ο δείκτης θα φτάσει τις 6800 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους, τις 7000 σε έξι μήνες και τις 7200 μονάδες τους επόμενους 12 μήνες, υποδηλώνοντας αποδόσεις 2%, 5% και 8% αντίστοιχα από τα τρέχοντα επίπεδα. Η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει την προώθηση των προβλέψεων της Goldman για τις αποδόσεις σε 3, 6 και 12 μήνες.

Η αύξηση των κερδών θεωρείται ο βασικός μοχλός. Η Goldman προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του S&P 500 θα αυξηθούν κατά 7% τόσο το 2025 όσο και το 2026, με τα κέρδη να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής απόδοσης 14% του τρέχοντος έτους.

Η τράπεζα δήλωσε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή έχει συμβάλει στο 55% των αποδόσεων μέχρι στιγμής το 2025, σε σύγκριση με 37% από την επέκταση των αποτιμήσεων και 8% από τα μερίσματα.

«Με τα μακροπρόθεσμα επιτόκια σχετικά σταθερά, τα κέρδη θα πρέπει να παραμείνουν ο κύριος μοχλός ανόδου των μετοχών στο μέλλον», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές με επικεφαλής τον David Kostin σε σημείωμα.

Η αναβάθμιση έρχεται μετά την πρώτη μείωση επιτοκίων από τη Fed από το 2024, μειώνοντας το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης.

Οι ιστορικές τάσεις ενισχύουν επίσης την άποψη, καθώς ο S&P 500 κατέγραψε μέσες εξαμηνιαίες και δωδεκάμηνες αποδόσεις 8% και 15% αντίστοιχα, σε προηγούμενους κύκλους περικοπών όπου η ανάπτυξη συνεχίστηκε.