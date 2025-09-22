Η ακρίβεια είναι η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης. Όσα χρήματα και να μοιράσει, αυτά εξανεμίζονται από την πρώτη επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Προβλέπω ότι θα αυξηθεί η πίεση στον κύριο Τάκη. Μην σας φανεί παράξενο αν ο πολυμήχανος υπουργός φωνάξει μια μέρα τα κανάλια για να τον δείξουν μέσα σε σκοτεινό μπουντρούμι να μαστιγώνει αυτοπροσώπως τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Όπως έκανε δηλαδή ο σύντροφος Αλέξης με τους καναλάρχες στις μέρες της επανάστασης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ενορχηστρωμένης επίθεσης που στόχο έχει να τον απομακρύνει από το Μέγαρο Μαξίμου. Στοχεύουν στην καρδιά του συστήματος, ελπίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σύγχυση στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα λέγαμε ότι δεν υπάρχουν και πολλοί ακόμη διαθέσιμοι «έμπιστοι» στον πρόεδρο Κυριάκο. Οπότε, ένα δίκιο το έχουν.

Ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Χ: «Σήκω ρε τραγέλαφε και πήγαινε να συμπαρασταθείς σε έναν πατέρα που αγωνίζεται και ζητάει Δικαιοσύνη. Κούνα τον κώλο σου και πήγαινε να δείξεις ότι ανήκεις στο κομμάτι της κοινωνίας που σε τίμησε και δεν είσαι ένας ξελιγωμένος μικροαστός, ένας καιροσκόπος που αναμασάει γενικότητες σαν ψευτοδιανοούμενος τσέπης και γυροφέρνει στα σαλόνια να του πουν μπράβο και να του υποσχεθούν θρόνους. Σήκω…» . (οι επισημάνσεις δικές μας).

Σπάω το κεφάλι μου να καταλάβω για ποιόν τα γράφει αυτά ο συμπαθής Κώστας. Αν κάτι προκύπτει από το οργισμένο ύφος είναι αυτό ακριβώς που καταλαβαίνετε: Οργή και μίσος. Κούνα. Αυτό προδίδουν φράσεις του τύπου «κούνα τον κώλο σου», «ξελιγωμένος μικροαστός», «ψευτοδιανοούμενος» κα. Δεν πιστεύω να εννοεί τον Αλέξη τον Τσίπρα τον αναγεννημένο. Δεν το πιστεύω...

Καλά πληροφορημένες πηγές μου λένε ότι μεταξύ των χρηματοδοτών του Αλέξη του Άχαστου είναι και γνωστή εφοπλιστική οικογένεια. Περισσότερο γνωστή για τις σχέσεις της με τη σημερινή κυβέρνηση. Απ αυτά που όταν στα λένε λες «αποκλείεται».

Ο ανάλγητος