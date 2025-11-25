Ευρωαγορές: Υποτονικό άνοιγμα με το βλέμμα στη Fed και εν αναμονή των macro στοιχείων

Επιφυλακτικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,15%. Τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια κινούνται χωρίς αξιόλογες μεταβολές, με τον γερμανικό DAX να σημειώνει άνοδο 0,19% και τον γαλλικό CAC να σημειώνει άνοδο 0,23%. Στο Λονδίνο ο FTSE κινείται με ήπια άνοδο 0,23% όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο (+0,19%).

Οι αγορές αναμένουν την ανακοίνωση της έκθεσης για τον πληθωρισμό των παραγωγών και των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, τα οποία μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στην υγεία της αμερικανικής οικονομίας.

Τα στοιχεία αυτά θα είναι από τα πρώτα που θα δημοσιευθούν μετά τη μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, η οποία προκάλεσε αβεβαιότητα στους επενδυτές και τη Fed.

Οι τράπεζες είναι αυτές που συμβάλλουν περισσότερο στην άνοδο του ευρωπαϊκού δείκτη, με άνοδο 0,4%. Οι μετοχές που συνδέονται με τις πρώτες ύλες, όπως οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι μεταλλευτικές εταιρείες, σημειώνουν άνοδο 0,7% και 0,6% αντίστοιχα.

Η Kingfisher καταγράφει άνοδο 4,3%, μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων στον STOXX 600, μετά την αναβάθμιση των προοπτικών για τα ετήσια κέρδη της αλυσίδας καταστημάτων ειδών σπιτιού.