Ευρωαγορές: Ξεκίνημα με επιφυλακτικότητα με το βλέμμα σε Ιράν και Πάουελ

Υποτονικό με τάση προς απώλειες είναι το κλίμα στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν αλλά και την ποινική έρευνα στις ΗΠΑ κατά του προέδρου της Fed., Τζερόμ Πάουελ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί οριακά 0,2%, αμετάβλητος είναι στη Φρανκφούρτη ο DAX ενώ ήπιες απώλειες καταγράφουν ο FTSE ΜΙΒ στο Μιλάνο (-0,44%), ο FTSE στο Λονδίνο (-0,2%) και ο CAC στο Παρίσι (-0,2%).

Η Barclays υποχωρεί 4,5%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό της σε σχεδόν ένα μήνα, και η HSBC καταγράφει απώλειες περίπου 1%.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ζήτησε να τεθεί ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα έτος, με έναρξη την 20η Ιανουαρίου, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Οι επενδυτές στρέφονται επίσης στα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι αξιωματούχοι του Τραμπ απείλησαν να απαγγείλουν κατηγορίες στον Πάουελ για τα σχόλιά του στο Κογκρέσο σχετικά με ένα έργο ανακαίνισης κτιρίου.

Στο μεταξύ, η AstraZeneca υποχωρεί σχεδόν 1% μετά την απώλεια της θέσης της στον δείκτη Nasdaq-100.

Η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας Abivax σημειώνει άνοδο 22,8%. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg News, ο διευθύνων σύμβουλος της Abivax, Marc de Garidel, δήλωσε ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν μπορούν να αγνοήσουν το δυναμικό του πειραματικού φαρμάκου της εταιρείας του για τη θεραπεία της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου.