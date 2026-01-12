Ξεκινά πολιτικά «πυκνή» εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη

Η εβδομάδα που ξεκινά είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες σε πολιτικό επίπεδο για τη Θεσσαλονίκη αφού προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα «πυκνή» σε ό,τι αφορά την ειδησεογραφία που θα παράξει.

Η αρχή έγινε από χθες, με τη συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με μέλη της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών και το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί το Σάββατο όταν όλα τα φώτα θα στραφούν στην ταυτόχρονη παρουσία στην πόλη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το προσυνέδριο της ΝΔ και του Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».