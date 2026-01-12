Συμεών Διαμαντίδης

Το 2026 βρίσκει την ελληνική οικονομία σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης: από τη φάση της ανάκαμψης σε μια πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης, με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, παραγωγικότητα και διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Οι στόχοι είναι σαφείς και ευρέως αποδεκτοί: επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μεταρρυθμίσεις, συνεχής ψηφιοποίηση του κράτους, μείωση γραφειοκρατίας και—το πιο ουσιαστικό—βελτίωση των εισοδημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εξαγωγές δεν αποτελούν απλώς έναν ακόμη δείκτη. Αποτελούν καθοριστικό μοχλό για την αναβάθμιση του παραγωγικού προτύπου της χώρας.