Θεσσαλονίκη 2026: Τα μεγάλα έργα πολιτισμού που αλλάζουν την πόλη

Το 2026 σηματοδοτεί για τη Θεσσαλονίκη την έναρξη μιας περιόδου ουσιαστικής πολιτιστικής αναβάθμισης. Δεν πρόκειται για έναν ακόμη κύκλο εξαγγελιών, αλλά για τη χρονιά κατά την οποία μια σειρά μεγάλων έργων πολιτισμού είτε παραδίδονται είτε εισέρχονται στη φάση της υλοποίησης.

Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας μετασχηματίζουν τον πολιτιστικό χάρτη της πόλης και συγκροτούν, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτιστικής πολιτικής. Υπό αυτή την έννοια, η Θεσσαλονίκη φαίνεται να πετυχαίνει κάτι που για μεγάλο διάστημα παρέμενε ζητούμενο: μία ουσιαστική ανανέωση του πολιτιστικού της προφίλ, με ισχυρότερη συνοχή, μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία και σαφέστερο προσανατολισμό προς το μέλλον